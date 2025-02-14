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NBA全明星賽場館與球衣 盡顯金山特色

記者劉先進╱舊金山報導
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圖為NBA全明星賽場館。（記者劉先進╱攝影）
圖為NBA全明星賽場館。（記者劉先進╱攝影）

NBA全明星賽（NBA All-Star Game）媒體預覽活動13日在金州勇士主場大通中心舉行。現場首次給媒體開放全明星比賽場館。球館、球衣至少六處體現灣區特色。全明星Logo（標識）上有金門大橋，球員介紹亮相的通道，也是設計成顯示屏搭建的金門大橋形狀，即符合金山特色，也向勇士致敬。另外，球衣上的圖案，隨處可見海灣大橋、纜車，屋崙的劇院、橡樹等特色標誌。

為期三天的NBA全明星賽，是NBA最頂級的比賽，將通過TNT電視台轉播，並以60種語言覆蓋214個國家和地區的球迷。

NBA全明星賽的標識，體現金門大橋和勇士主隊的藍色。（記者劉先進╱攝影）
NBA全明星賽的標識，體現金門大橋和勇士主隊的藍色。（記者劉先進╱攝影）

本報記者觀察發現，球館的設計，既融入現代高科技技術，又有本地特色。比如場館內隨處可見記分牌，實時告訴觀眾比數。球場的圖案、紋理和圖像融合反映金山灣區著名建築、地標和獨特圖像的元素，金門大橋和海灣大橋、水、纜車線路和起伏的街道。

球員通道以勇士金黃色和藍色的主隊顏色為主題，用顯示屏打造出一架金門大橋形狀。側面顯示屏是金門大橋鐵索的不斷變幻的照片。全明星賽的標識，主題就是金門大橋、旭日東升以及灣區的波浪。

球員通道介紹中，以顯示屏設計成金門大橋形狀。（記者劉先進╱攝影）
球員通道介紹中，以顯示屏設計成金門大橋形狀。（記者劉先進╱攝影）

NBA官方給本報的資料介紹說，三套全明星戰服，均有體現本地特色。其中，海軍藍和淺藍色球衣及其短褲側面的設計圖案，代表著屋崙標誌性橡樹的根。短褲上的皮帶扣上有一棵橡樹的圖案。球衣上的垂直字體靈感來自屋崙的劇院區。紅色球衣側面圖案突出了蜿蜒穿過舊金山的纜車線路。短褲上的皮帶扣上展示金山著名的纜車的圖像。球衣的字體體現了纜車翻越金山山丘的運動。

圖為NBA全明星賽場館。（記者劉先進╱攝影）
圖為NBA全明星賽場館。（記者劉先進╱攝影）

所有球衣的共同特點是，NBA全明星2025年星形標誌顯著地顯示在右胸上，並融入讓人聯想到金門大橋和海灣大橋的橋梁線條。

NBA聯盟運營總裁斯普盧爾（Byron Spruell）表示，全明星比賽的記分牌，並非常見的方形版本，而是做成手表形。具備混合功能，還能發光，「在下賽季前，這個手表，將只出現在全明星賽，即使季後賽都不會使用。」

全明星戰袍，也體現金山纜車、屋崙橡樹等特色。（取自NBA官網）
全明星戰袍，也體現金山纜車、屋崙橡樹等特色。（取自NBA官網）

近年來的全明星賽一直存在一個問題：沒有人真正在防守，比賽徹底淪為一場秀，毫無懸念和強度。「食之無味，棄之可惜」，去年兩隊總得分接近400分。

今年，NBA將其調整為小型錦標賽的新賽制。分為兩輪比賽。在半決賽中，全明星隊將分成三隊，第四隊將是明日之星挑戰賽的獲勝者，兩兩對決，獲勝者再打決賽爭冠。半決賽將於16日下午5時開始，隨後決賽馬上開始。每場比賽看誰得到40分即獲勝。比賽沒有計時（投籃計時除外），不會有球員因為犯規太多罰出場外。

NBA聯盟運營總裁斯普盧爾（Byron Spruell）表示，全明星比賽的記分牌...
NBA聯盟運營總裁斯普盧爾（Byron Spruell）表示，全明星比賽的記分牌，並非常見的方形版本，而是做成手表形。（記者劉先進╱攝影）

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