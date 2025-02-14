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矽谷人情人節追求儀式感 餐廳1座難求 上演搶鮮花大戰

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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鮮花、巧克力和燭光晚餐是情人節的重頭戲。（記者徐蓓蓓╱攝影）
鮮花、巧克力和燭光晚餐是情人節的重頭戲。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在充滿了鮮花、巧克力的情人節，雙人燭光晚餐是絕對的重頭戲。情人節將至，矽谷高檔餐廳當晚的預定爆滿，一座難求。

今年的情人節在周五。雖然不少宅配送餐服務也推出了情人節套餐，但很多矽谷人都認為儀式感對於這個節日非常重要，加上周五已經工作一周非常疲憊，也沒有多餘精力在家中精心準備燭光晚餐。

記者發現，在餐館訂座應用OpenTable上，在情人節前一天，矽谷地區所有人均在50美元以上的餐廳，情人節當晚從4時到10時的所有時段就已經幾乎告罄。人均30到50美元的餐廳還有大約四成餐館的部分時段有空位。人均在30美元以下的餐廳還有大約六成有位子。

而禮物方面，西田（Westfield）購物中心的各大巧克力和糖果店都有推出專門的情人節禮物。其中一家高檔瑞士巧克力店的情人節限定盒裝心型巧克力在情人節三天之前就告售罄。花束方面，除了傳統上的玫瑰花束，類似芍藥、牡丹之類的新型花卉品種也受到喜愛，還有各類永生花、盆栽花甚至勾針編織花束都加入到情人節花束大戰中。

灣區科技工作公司就職的葉先生對於去年情人節花束大戰還記憶猶新。當天他下班後想去買一束鮮花帶回家送給太太。沒想到跑了好幾家都沒買到，他發現到處都是像他一樣的男士在瘋狂爭搶所剩無幾的鮮花，最後他只搶到一盆盆栽帶回家。葉先生預計目前搶購雞蛋的風潮，情人節當晚會演變成搶購鮮花。

對於如何為愛情保鮮，灣區紅娘Amy也給出了自己的建議。她提醒工作忙碌的矽谷人不要忘記給自己的另一半準備節日禮物，因為對方很可能也用心準備了禮物要送給你，並且要注意選擇符合對方價值觀的禮物才能達到最好效果。此外，不光情人節，平時也可以留心創造屬於兩人獨特的美好經歷，這些都會成為未來可以時時回味的美好回憶。

Amy還提醒，在親密關係中沒有缺點，只有特點。只要愛上對方的特點，愛情就會一切順利。

情人節 矽谷 灣區

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