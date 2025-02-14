我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

金山無證客 華裔近1/4占比最高 拉美居次

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策。（記者李怡／攝影）
邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策。（記者李怡／攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）13日召開中文媒體圓桌會議，與華人社區分享市府在無家可歸者問題、公共安全以及聯邦政府政策等方面的最新進展。他強調，市府正與新市長羅偉密切合作，以推動舊金山的發展，並應對當前挑戰。

會上邱信福表示，過去兩年半以來，舊金山在解決無家可歸者問題上取得了顯著進展。自去年6月最高法院在Grants Pass案件中的裁決以來，全市遊民營地數量已減少6%，創下歷史新低。

關於公共安全，邱信福指出，舊金山2024年的犯罪率達到自2001年以來的最低點。其中，暴力犯罪率自2017年以來下降26%，財產犯罪率下降46%，兇殺案則降至數十年來最低水平。他強調，市府仍需努力確保居民不僅安全，還能真正感受到安全。

舊金山市府律師辦公室一直密切關注聯邦政府的法律動向，並已對川普政府的多項政策提起訴訟。他列舉了幾個關鍵案例。

其中之一是庇護城市訴訟案。舊金山與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）及其他地方政府聯手，對聯邦政府試圖削減庇護城市（Sanctuary City）聯邦資金的行為提起訴訟。邱信福表示，庇護政策是為了保護公共安全，並增進執法機構與移民社區之間的信任，而非保護罪犯。他指出，舊金山的無證移民社群中，華裔占比最高，接近四分之一。緊隨其後的是拉丁裔社區。

再是出生公民權案（Birthright Citizenship），目前舊金山市府聯合多個州的總檢察長提起訴訟，反對川普政府試圖廢除憲法第十四修正案賦予的出生公民權。邱信福表示，該訴訟與華人社區密切相關。因為歷史上著名的美國訴黃金德案（United States v. Wong Kim Ark）正是由舊金山華人提出，確立了出生公民權的法律先例。

邱信福警告，川普政府對庇護城市的打擊可能會影響舊金山每年從聯邦政府獲得的超過30億美元資金。他說，這將進一步加劇市府當前面臨的近9億美元財政赤字，對公共服務、住房、醫療及社會福利帶來巨大影響。

邱信福指出，移民對舊金山乃至全美經濟發展至關重要。華人社區在美國歷史上曾多次面臨排斥政策。華人移民曾因「排華法案」（Chinese Exclusion Act）等法律遭受歧視，但仍在法律鬥爭中取得重大勝利。

他呼籲華人社區團結一致，捍衛憲法賦予的權利：「我們的城市和國家應該歡迎移民，而不是排擠這是美國的歷史，也是我們的未來。」

隨著舊金山市府繼續推進政策改革，並在聯邦層面捍衛城市權益，未來幾個月內將有更多法律和政策進展值得關注。

舊金山 華人 移民

上一則

NBA全明星巷啟動 跑華街迎盛事 預計帶來可觀經濟效益

下一則

矽谷人情人節追求儀式感 餐廳1座難求 上演搶鮮花大戰

延伸閱讀

邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策

邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策
舊金山NBA全明星周末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會

舊金山NBA全明星周末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會
台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰
應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例

應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例
舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點