我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀5死13傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

確保全明星周末安全 屋崙警將開放緊急行動中心

記者劉先進／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙警局12日在記者會上表示，為了確保全明星周末屋崙的安全，警局將開放緊急行動中心，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局12日在記者會上表示，為了確保全明星周末屋崙的安全，警局將開放緊急行動中心，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局12日在記者會上表示，為了確保全明星周末屋崙的安全，警局將開放緊急行動中心，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。

副警長約翰遜（Casey Johnson）說，從12日起，開始到整個周末，NBA將在屋崙、舊金山和大灣區舉辦許多活動。警方正在準備迎接更多遊客的到來，同時確保市民和遊客的安全。警局與其他市政部門一道，正在開放緊急行動中心，以確保在NBA相關活動中，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。

屋崙還將派一名警官前往舊金山，加入金山的緊急行動中心，以確保屋崙不僅與本部門、本市和利益相關者，還與金山警察局之間能夠即時共用資訊和溝通。警局還將增加市中心商業區和娛樂區的警力，同時增加活動主辦地屋崙體育館（Oakland Arena）的警力，以應對NBA名人籃球賽、HBCU籃球賽以及NBA將在全市舉辦的其他活動。

他還表示，希望居民和遊客在本周末和未來幾周的活動期間保持警惕，「如果您看到什麼，就報告出來。」

警方12日還公布數起案件的進展。1月25日晚上7時45分左右，在東12街和10大道上，一名司機在路邊雜耍表演時撞到觀眾，隨後演變為槍擊案。根據法庭記錄，這名觀眾和他的兄弟巴爾塔紮爾（Leonardo Perez Baltazar）隨後向汽車開了多槍。槍聲擊中三名觀眾，20歲的佩雷拉（Ethan Pereira）不幸身亡。這場表演和隨後的槍擊事件都被監控攝像頭拍下來。

嫌犯巴爾塔紮爾在阿拉米達縣高等法院被指控犯有謀殺、謀殺未遂和其他罪行。他尚未提出抗辯。法庭記錄顯示，另一名槍手是巴爾塔紮爾的未成年弟弟。週三，少年法庭的案件細節鮮為人知。

在另一起案件中，警方指控嫌犯卡里略（Jeronimo Carrillo）於2023年3月18日淩晨5時左右，在84大道上槍殺了正在家中與孩子一起睡覺的女友洛倫佐（Yolanda Calmo-Lorenzo）。屋崙副警長沙維斯（Frederick Shavies）表示，卡里略一直在逃，直到1月31日，聯邦法警局在密歇根州傑克遜市將其逮捕。

屋崙 NBA 舊金山

上一則

安樂居視光師呼籲長者 注意乾眼症保健

下一則

台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

延伸閱讀

NBA全明星賽在即 籃球主題快閃店充填市中心空置商業

NBA全明星賽在即 籃球主題快閃店充填市中心空置商業
NBA明星賽 華人成看點 林書豪任「明日之星」榮譽教練

NBA明星賽 華人成看點 林書豪任「明日之星」榮譽教練
NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機

NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機
東灣台山同鄉會24周年 芭芭拉李到場祝賀

東灣台山同鄉會24周年 芭芭拉李到場祝賀
芭芭拉李選屋崙市長 再獲OakPAC背書

芭芭拉李選屋崙市長 再獲OakPAC背書

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？