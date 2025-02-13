確保全明星周末安全 屋崙警將開放緊急行動中心

屋崙警局12日在記者會上表示，為了確保全明星周末屋崙的安全，警局將開放緊急行動中心，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局12日在記者會上表示，為了確保全明星周末屋崙的安全，警局將開放緊急行動中心，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。

副警長約翰遜（Casey Johnson）說，從12日起，開始到整個周末，NBA 將在屋崙、舊金山 和大灣區舉辦許多活動。警方正在準備迎接更多遊客的到來，同時確保市民和遊客的安全。警局與其他市政部門一道，正在開放緊急行動中心，以確保在NBA相關活動中，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。

屋崙還將派一名警官前往舊金山，加入金山的緊急行動中心，以確保屋崙不僅與本部門、本市和利益相關者，還與金山警察局之間能夠即時共用資訊和溝通。警局還將增加市中心商業區和娛樂區的警力，同時增加活動主辦地屋崙體育館（Oakland Arena）的警力，以應對NBA名人籃球賽、HBCU籃球賽以及NBA將在全市舉辦的其他活動。

他還表示，希望居民和遊客在本周末和未來幾周的活動期間保持警惕，「如果您看到什麼，就報告出來。」

警方12日還公布數起案件的進展。1月25日晚上7時45分左右，在東12街和10大道上，一名司機在路邊雜耍表演時撞到觀眾，隨後演變為槍擊案。根據法庭記錄，這名觀眾和他的兄弟巴爾塔紮爾（Leonardo Perez Baltazar）隨後向汽車開了多槍。槍聲擊中三名觀眾，20歲的佩雷拉（Ethan Pereira）不幸身亡。這場表演和隨後的槍擊事件都被監控攝像頭拍下來。

嫌犯巴爾塔紮爾在阿拉米達縣高等法院被指控犯有謀殺、謀殺未遂和其他罪行。他尚未提出抗辯。法庭記錄顯示，另一名槍手是巴爾塔紮爾的未成年弟弟。週三，少年法庭的案件細節鮮為人知。

在另一起案件中，警方指控嫌犯卡里略（Jeronimo Carrillo）於2023年3月18日淩晨5時左右，在84大道上槍殺了正在家中與孩子一起睡覺的女友洛倫佐（Yolanda Calmo-Lorenzo）。屋崙副警長沙維斯（Frederick Shavies）表示，卡里略一直在逃，直到1月31日，聯邦法警局在密歇根州傑克遜市將其逮捕。