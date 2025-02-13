台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

圖為位於市場南區的台北經文處新址大樓。（記者李怡／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處在市場南區（SoMa）的新大樓即將正式揭幕。然而，這座象徵外交深化的新據點，卻面臨著一項迫切的挑戰——公共安全。

台北經文處新址鄰近馬士孔尼會議中心（Moscone Center）與多家科技公司總部，但近來該區的治安問題引發關注。

經文處反映，儘管多次向警方通報遊民 問題與犯罪活動，但安全狀況未見明顯改善。據悉，新館自入駐以來，曾發生多起車輛砸毀、財物被竊等事件。駐處人員的私家車也曾被惡意刮花。辦事處大樓內部數次出現不明人士闖入乞討，讓安全問題更形嚴峻。

面對潛在風險，台北經文處已聯繫美國外交安全局（DSS）及舊金山警察局，尋求進一步保護。處長賴銘琪表示，除了要求警方加強巡邏外，內部也將強化安保措施，包括增設24小時警衛駐守、加嚴門禁管控與安檢程序，以確保駐處同仁及僑胞的安全。

駐處安全隱憂的消息傳至舊金山市府後，市府官員迅速召開緊急安全會議，並在與警方商討後宣布一系列強化治安的措施。包括成立特遣隊，重點加強馬士孔尼會議中心、芳草地花園（Yerba Buena Gardens）及聯合廣場（Union Square）周邊的環境治安。

這些地點是舊金山重要的商業與旅遊區，同時也是國際訪客與駐外機構活動頻繁之地。市政府官員強調，確保這些區域的安全，不僅是為了保護市民與遊客，也展現舊金山對國際夥伴的承諾。

市長羅偉 還親自帶隊，走訪市場南區，了解周圍的治安狀況以及街頭清潔工作。羅偉表示，他時常會到第六街、田德隆與市場街走訪，了解這些安全問題的嚴重性，也知道國際社群對舊金山的期待。「我們正在採取積極行動，確保各個機構及周邊區域的安全，這不僅關乎城市形象，更是我們的責任。」