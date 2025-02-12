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NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機

記者劉先進／舊金山報導
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勇士主場大通中心，將舉辦NBA全明星賽。（記者劉先進╱攝影）
勇士主場大通中心，將舉辦NBA全明星賽。（記者劉先進╱攝影）

年度籃球盛典、NBA全明星賽(NBA All-Star Game)將於14日到16日在舊金山大通中心和屋崙體育場舉行。這也是灣區在2000年後時隔25年再次舉辦全明星賽。考慮到去年在印第安納州的全明星球迷規模，在發展更為強勁的灣區，預計超過8萬球迷參加各種球迷互動和觀看比賽。比賽將出售超過19萬張球票，帶來4億經濟價值，為灣區疫情後的經濟恢復，注入一劑強心針。

所謂NBA全明星賽並非只有單場比賽，而是貫穿本周末的慶祝活動。14日(周五)情人節開始，曾舉辦過2023年亞太經合組織峰會(APEC)的馬士孔尼中心(Moscone Center)，將舉行為期三天的球迷互動體驗活動「NBA Crossover」。現場會有50多個品牌、商品和球迷互動活動，屆時將有100多名NBA和WNBA球員和傳奇人物出席。

14日到16日期間，金山48號碼頭三晚都將舉辦音樂會，從晚上8時開始。周五晚的演出將面向21歲及以上觀眾，由歌手Zedd和Flo Rida主演。另外兩晚為全年齡段演出，Noah Kahan將在周六晚擔任主演，The Chainsmokers將在周日擔任主演。

14日下午4時，勇士曾經的主場Oakland Arena，將舉辦Ruffles全明星名人賽，中國大陸知名男演員王鶴棣(Dylan Wang)入選。下午6時，新星挑戰賽(Castrol Rising Stars Challenge)將在大通中心舉行，NBA一、二年級球員和G聯盟新秀將進行小型比賽，爭奪一項重要榮譽，獲勝球隊將晉級周日的全明星賽。

15日晚，將在大通中心舉行全明星周六之夜，包括技巧挑戰賽、三分球大賽，當然還有扣籃大賽。16日晚5時，將在大通中心舉行全明星正賽，四隻隊伍兩兩對決，以錦標賽方式選出最強者。

根據坦普爾大學體育產業研究中心的研究，2024年NBA全明星賽為印第安納波利斯和印第安納州中部帶來超過4.03億的經濟價值。其中包括超過2.9億的直接和間接經濟影響，支持、創造或擴大1800多個本地工作崗位。在周末期間，NBA全明星賽2024的總媒體價值超過1.12億元，包括社交媒體管道的總參與度，產生超過240億次展示和32億次觀看。2024年NBA全明星賽吸引了來自44個州和55個國家的8萬1000多名觀眾，並為球迷提供了創紀錄的19萬7000張門票。

全明星賽還為印州的創意經濟帶來了200萬的投資，為全州的社區組織帶來了125萬的投資，並通過NBA獎勵計畫和主辦委員會的直接供應商多元化努力為當地的少數民族和女性企業提供了支持。

考慮到加州的GDP是全球第五強，灣區更以科技新創企業聞名於世，預計此次全明星賽給灣區帶來的球迷人數，極可能超過印第安納州，創造的經濟價值也會超過4億元。更何況，金山是全球知名旅遊勝地，其對經濟的拉動可以預料。不少華人球迷表示，非常激動NBA全明星賽在灣區舉行，一定會到現場觀看。

勇士主場大通中心，將舉辦NBA全明星賽。（記者劉先進╱攝影）
勇士主場大通中心，將舉辦NBA全明星賽。（記者劉先進╱攝影）

NBA 灣區 印第安納州

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