金山警跨城追捕 逃犯衝撞酒吧致7人傷

舊金山警方追捕行動最終釀成嚴重車禍，造成7傷。（取自警方X帳號）

據舊金山 紀事報報導，周日超級盃 （Super Bowl）比賽當天，一場警方追捕行動最終釀成嚴重車禍，導致包括一名兒童在內的七人受傷，該事件也成為舊金山警方放寬警車追捕逃犯政策後，面臨的首次重大考驗。

事發於比賽開球前幾分鐘，當時眾多球迷聚集在舊金山米慎區（Mission District）一家愛爾蘭酒吧觀看比賽直播。警方於城內另一端的Stonestown Galleria購物中心展開追捕行動，最終嫌犯駕駛的車輛衝入酒吧戶外用餐區，導致多人受傷送醫。

警方表示，涉事車輛為一輛2007年奧迪（Audi），為警方通緝 車輛之一。該車輛猛烈撞擊酒吧戶外用餐區，撞上兩名行人以及數名正在Napper Tandy酒吧外用餐的顧客。

當局10日尚未確認這次跨城警匪追逐是否符合去年11月生效的警車追車新規。該規定是舊金山選民於去年3月通過的E提案（Proposition E）的一部分。

現年29歲的Eureeka Lee Abrams與27歲來自舊金山的Taylor Ross已於9日晚間被警方逮捕，並被指控涉及多項重罪，包括駕駛贓車、肇事逃逸導致傷害及拒捕等罪名。

警方表示，Abrams還因洛杉磯的一項通緝令遭到逮捕，而Ross則因阿拉米達（Alameda）、沙加緬度（Sacramento）等地的通緝令被捕。

此次事件成為新警車追逐政策生效以來，首宗引發重大關注的案例之一。新政策允許警方針對廣泛罪行進行追捕，並放寬對監控技術的限制，甚至允許警方在高速追逐時使用無人機。

去年，時任市長布里德（London Breed）曾表示，這些新政策將有助於提升公共安全。然而，車禍發生數小時後，代表米慎區的市議員菲爾德（Jackie Fielder）質疑此次追捕是否必要。

去年的一項調查發現，警匪追逐在美國每天導致近兩人死亡，而多數受害者是無辜的旁觀者或乘客，而非逃逸的駕駛者。報告還指出，大多數追捕行動皆源於低級別犯罪，而非暴力罪行。

「每個執法組織都曾警告我們，E提案將使我們的道路陷入無謂的混亂，且對安全沒有實質好處。」舊金山警察委員會副主席、律師Max Carter-Oberstone表示。「這場悲劇本可避免。」

根據目擊者說法，在SUV衝撞戶外用餐區之前，曾撞上一根交通信號燈柱，導致燈號故障，並擦撞另一輛車輛，損壞其車門。當時，酒吧戶外大螢幕正在播放超級盃比賽，而被撞的木製用餐區最終化為一片碎片。

警方表示，追捕結束後，嫌犯短暫逃跑，但很快被員警逮捕。

被撞傷的受害者中，包括一名當時正與母親一同步行的兒童。菲爾德表示，舊金山綜合醫院共接收了七名傷者，其中一人傷勢嚴重，其他六人狀況穩定後已出院。