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灣區李維球場主辦下屆超級盃 攜手Meta造勢

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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灣區李維球場將主辦2026年超級盃。(本報檔案照)
灣區李維球場將主辦2026年超級盃。(本報檔案照)

2026年第60屆超級盃將在灣區李維球場(Levi's Stadium)舉行。灣區主辦委員會(BAHC)日前宣布與科技公司Meta合作，融合尖端科技工具，通過打造沉浸式、前瞻性的體驗，來展現灣區創新與科技融合的獨特體驗。第一步就是在59屆超級盃的新奧爾良賽場媒體中心有關灣區先鋒科技進步的展示，讓粉絲可以一窺下一屆超級盃灣區主場的風采。

灣區主辦委員會主席和執行長簡莫漢(Zaileen Janmohamed)表示：「灣區從來都是突破性思想的同義詞。我們和Meta的合作強調了對於突破邊界的執著。在我們預備在灣區歡迎全世界來賓之際，非常自豪可以在為訪客留下難忘經歷準備的同時，慶祝灣區的創新與多元文化。」

據悉，這一合作將通過以下方式來展現灣區的精神和文化，包括沉浸式的視覺敘事：通過Meta提供的虛擬技術讓訪客身臨其境地探索諸如金門大橋，惡魔島、莫爾紅木公園等灣區名勝。

互動體驗：通過Meta的工具幫助訪客了解灣區豐富的歷史、重要的地點和文化。訪客還可以通過社交媒體實時分享超級盃賽事的激動瞬間。

通過人工智慧慶祝多元化：通過Meta的AI技術來了解灣區從華埠到Mission區壁畫在內的豐富的文化景觀。

灣區主辦委員會表示，自己的行動的標題是「灣區：通往世界的稜鏡」，而融合包括LED展示和雷朋系列智能眼鏡在內的先進科技，可以把這一願景變成一場慶祝本地創新、多元和科技實力的盛事。

灣區主辦委員會（BAHC)日前宣布與科技公司Meta合作。（灣區主辦委員會提供）
灣區主辦委員會（BAHC)日前宣布與科技公司Meta合作。（灣區主辦委員會提供）

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