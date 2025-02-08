射手航空 加州農業帶測試空中計程車

喬比航空製造的空中計程車 (美聯社)

矽谷「射手航空公司」（Archer Aviation）正在加州 農業帶試飛空中計程車，不久的將來迅捷的短途飛行就會降臨，不過最初期應該會在杜拜作業，灣區 的民眾要有一點耐心。

美聯社報導，電動飛行器製造廠喬比航空（Joby Aviation）的執行長貝佛特（JoeBen Bevirt），小時候要走很長的山路才能到學校，他常常幻想著如果能乘坐小型的飛行器，漫長的路程只要幾分鐘就能到達，那該有多好？

20世紀初期萊特兄弟發明了飛機，1940年代民間開始採用直升機，這是人類飛行的兩個重大階段。直升機普及80年之後，第三代的飛行器出現，稱為電動垂直起降機具（electric vertical take-off and landing vehicle），簡稱為eVTOL。

eVTOL像直升機一樣從地面升空，然後以每小時可達200哩（322公里）的速度像飛機一樣飛行，航程約為100 哩（161公里）。這些飛行器不會像燃料驅動的直升機和小型飛機一樣，在空中產生過多的噪音。喬比航空與達美航空（Delta Air Lines）合作，將來會給達美的乘客做空中計程車駁接服務。

射手航空是由大車廠Stellantis和聯合航空 （United Airlines）合作出資的，它正在加州的薩林納斯（Salinas）測試它生產的eVTOL。聯合航空已經下單購買200架。不過在允許空中計程車在美國載客之前，還有更多的監管障礙需要突破，這使得杜拜（Dubai）成為 eVTOL 最有可能最早做商業飛行的地方，也許今年年底就可以開始。

追蹤行業發展的奧爾頓航空諮詢公司 (Alton Aviation Consultancy) 總監艾倫林 (Alan Lim) 表示：「開發全新類型的飛行器是一項棘手的業務，這將像是從爬行、走路到跑步的情況。現在，我認為我們還在爬行。未來兩到三年內，我們不會看到人人都到處飛來飛去。」