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自駕計程車充電站 恐妨礙金山住房開發

編譯組／綜合報導
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自駕計程車可能是阻礙舊金山住房建設的原因之一。（電視新聞截圖）
自駕計程車可能是阻礙舊金山住房建設的原因之一。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管在舊金山的道路上自駕計程車（robotaxi）不斷湧現，但城市允許自駕計程車在哪裡停車和充電的問題，可能會妨礙舊金山最迫切的需求之一：住房開發。

隨著自駕計程車行業對車隊充電場地日益增長的需求，從傑克遜廣場（Jackson Square）到米慎區（Mission）再到南市場區（SoMa），迫於利率和建築成本居高不下的壓力，舊金山的一些業主正在用有風險，但可能有利可圖的住房開發項目，換取來自自駕計程車行業的相對容易的資金。

例如，在Pacific大道350號就可以看到Waymos車隊在充電。開發商之前曾提議在這裡開發一個擁有78個單元的公寓項目。位於Powell街2293號的老Caesar’s Restaurant餐廳長期以來一直是一處凋敝的房產，一直在審查是否要開發一個擁有24個單元的項目。餐廳的所有者最近獲准為AV車隊建立19個超級充電站。

作為舊金山市最著名的自駕計程車車隊，由Alphabet支持的Waymo 大的車隊充電站位於灣景區（Bayview）的Toland街。這裡曾是Uber的停車場。

但據負責建造地塊的電力承包商稱，建造 「三級 」超級充電站並不是免費或容易的事。一個超級充電站的造價可能高達40萬元，其中大約一半的資金要交給PG&E。PG&E的新項目要積壓九個月甚至更長時間。

此外，由市議員陳詩敏（Connie Chan）和前議員佩斯金（Aaron Peskin）於2023年發起的立法，為希望建立車隊充電站的團體增加了一層政治程序，即有條件使用許可，自動要求規畫委員會（Planning Commission）聽證。例如，Eighth街330號的一位業主自2022年末以來一直在爭取建設AV車隊充電設施的許可，目前仍在等待批准。

自駕計程車行業由加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）監管，該委員會一直對該行業持支持態度。規畫總監希爾（Rich Hill）表示，規畫部門更希望將AV車隊建在工業區，而不是住宅區。

AV車隊的充電需求只是電動汽車充電基礎設施更大需求中的一小部分。舊金山有3000輛輕型汽車需要插電，Muni正在規畫1000輛電動公交車。2023年，電動汽車和插電式混合動力汽車（plug-in hybrids）占舊金山新車銷量的37%。亞馬遜（Amazon）和Alphabet等大型科技公司，也越來越有可能用自駕送貨車取代卡車司機的工作。

舊金山 自駕 Waymo

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