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前佛利蒙副市長曹業雲辭世 親友悼念

記者周喆╱佛利蒙報導
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前佛利蒙副市長曹業雲(左)去世。右為他的太太曹蔣穎華。(Facebook圖片)
前佛利蒙副市長曹業雲(左)去世。右為他的太太曹蔣穎華。(Facebook圖片)

佛利蒙第一位華裔市議員、前副市長曹業雲(Steve Cho)日前去世。眾多親友紛紛表達哀悼及懷念。

曹業雲出生於洛杉磯，曾就讀於聖路易斯的華盛頓大學，並在南加大獲得電腦碩士學位。後來自己創辦ASCC軟體服務公司，並擔任總裁。1973年來到灣區，1974年起在佛利蒙定居。2000年首次當選佛利蒙市議員。2004年連任市議員。2012年曾競選佛利蒙市長，挑戰時任市長華瑟曼(Bob Wasserman)，但未獲成功。

他也是華人權益服務社(CBC)的主要成員。

現任佛利蒙市議員邵陽(Yang Shao)表示，聽到自己的好友與導師曹業雲於1月29日去世的消息，深感震驚與悲痛。曹業雲是無私的典範，總是願意向需要幫助的人伸出援助之手，是華人參政的榜樣。

邵陽說，自己於2012年認識曹業雲。當時自己正在競選佛利蒙聯合學區委員，曹業雲本人也正在競選佛利蒙市長。作為首次參政的新人，他向曹業雲求助。曹業雲欣然答應支持，並給了他很多競選建議。

當時曹業雲還給了邵陽200元捐款。邵陽說，他非常感謝曹業雲的襄助，後來一直沒有去兌現那張支票，而是作為紀念品一直珍藏。

邵陽表示，曹業雲是華人參政的拓荒者，貢獻可圈可點。在他的帶動下，多年來佛利蒙華裔參政取得很多成就，包括前市長高敘加(Lily Mei)、第一代大陸移民市議員邵陽、以及新當選市議員張亞靜，和華人二代劉瑞蒙等。

加州共和黨副主席郭宗政(Peter Kuo)在臉書上表示，12年前他首次參政時，曹業雲曾介紹他認識了佛利蒙的很多重要人物。他深切懷念曹業雲，並感謝他為讓加州更美好而所做的一切努力。

前佛利蒙副市長曹業雲(左)去世。中為他的太太曹蔣穎華。(Facebook圖片)
前佛利蒙副市長曹業雲(左)去世。中為他的太太曹蔣穎華。(Facebook圖片)

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