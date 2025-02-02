柏克萊加大首次開線上台語課 報名火熱 未來還有粵語高級課

柏克萊加大目前正在開始粵語教學，頗受學生歡迎。（柏克萊加大供圖）

得益於教育部資助和私人捐贈，柏克萊加大 的東亞語言文化學院（EALC）已開始提供粵語的初級和中級教學，並首次開設「台語初級課」，遠期希望開設粵語高級課。學校文學與科學學院發展部總監徐宗珮（Rose Hsu）對本報表示，之前首次台語課程雖然是網路課程，但頗受歡迎，有19人上課，學生上課充滿熱情。

社區對粵語和台語等語種的需求，一直強勁。柏克萊加大資料顯示，儘管粵語在灣區廣泛使用，但仍然沒有高級粵語或台語課程。全美國有一半的台灣裔移民居住在加州 ，光是南加州就有26萬3000名台裔。從19世紀開始，加州就成為北美一些最大的粵語社區所在地，舊金山大約十分之一的人口說粵語，金山聯合學區超過75%的華裔以粵語為母語。但全國只有約20所學院和大學教授粵語，其中7所在加州。柏克萊加大是美國僅有的三所提供台語教學的大學之一。

植根灣區的柏克萊加大開設中文課程頗有歷史。徐宗珮表示，1896年學校開設普通話課，兩年後的1898年開設粵語課；2019年學校獲得教育部第六條款撥款，開設粵語入門課程。中級粵語課程在2021年開設。如果教育部批准學校夏天提交的新提案，將於2026年秋季開設粵語高級課。

徐宗珮提供的資料說，教育部的這些資金主要用於新項目的啟動資金。學校目前正處於資助初級和中級粵語課的第二個四年周期，而獲得第三輪資助相同課程的可能性很小。慈善資金用於資助入門級和中級粵語課程，從而增加政府支持高級課程的可能性。而私人資金對於靈活使用不同的非普通話漢語語言也很有必要。

幸運的是，校友James和Eudora Ting在1994年成立粵語和區域漢語言基金。校友Charles Huang和香港的校友Vanessa Cheung、弟弟Vincent Cheung也承諾捐贈，總共籌款50萬，以推進校園內非普通話語言（如粵語、台語和閩南語）的教學項目。 柏克萊加大目前正在開始粵語教學，頗受學生歡迎。（柏克萊加大供圖）

守護粵語組織（Save Cantonese）一直宣導推廣粵語和文化，希望將柏克萊加大打造成粵語研究的學術和文化中心。其願景不僅限於粵語，還旨在支持台語和其他代表性不足的漢語言。該組織新聞秘書泰瑞陽（Ryan Talvola）說，該組織正積極與校園合作，將粵語從一項次要教育課程轉變為與其他語言課程同等重要的課程。目前，學校的粵語初級課程22人為滿員，有18人上課。中級課程則22人全部報滿，學生很踴躍。

柏克萊加大的首次台語課程，也頗受歡迎。去年秋季學期伊始，學校開設由Sean Yeh博士教授的第一門台語課程，且為在線。報名人數爆滿，學生包括母語使用者，來自台灣和中國的國際學生。他們有的是沒有或只有有限的台灣語技能，有的是在台灣留學的非母語使用者。

徐宗珮說，19個學習台語的學生中，多數為本科生，也有些是攻讀亞洲人文碩士的，和數個博士生，學生們很熱情。希望在秋天提供現場教學。泰瑞陽表示，第二期台語在線課程在今年1月開始，有22個學生，全部滿額。

柏克萊加大的粵語和區域漢語言基金，距離捐贈目標還有19萬5000元缺口。已開放捐贈網址，希望市民獻出愛心，支持推廣更多非普通話的漢語方言教學https://give.berkeley.edu/fund/FN7754000。