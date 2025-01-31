金山周末持續降小雨 下周將迎多雨 數月來最潮濕

舊金山將迎來數月來最潮濕的時期。(美聯社)

兩股強烈風暴系統正橫掃美國西北部。氣象專家預測，舊金山 將迎來數月來最潮濕的時期。根據預測，城市將在周末前持續降下小雨，隨後下周初將迎來更強烈且持續時間更長的降雨。

「這將是自水文年度（去年10月開始）以來，舊金山及灣區 最具影響力的一場降雨，」國家氣象局（NWS）氣象學家梅尚（Joe Merchant）表示。

第一波風暴預計最快將於周四晚間抵達，並在周一早晨前間歇性降下約2至3吋（約5至7.5公分）的降雨量。梅尚指出，灣區將位於這場風暴的邊緣地帶，主要降雨集中在北加州 的瑞定（Redding）、尤瑞卡（Eureka）及加州與俄勒岡州邊界一帶。

然而，這場風暴過後，降雨不會就此結束。第二波風暴將更直接影響灣區，並在周四前為舊金山帶來高達5吋（約12.5公分）的降雨量，梅尚形容其降水強度為「中到大雨」。

「預測顯示，下周初降雨將大幅加劇，」梅尚說。

梅尚指出，這兩場風暴均屬於「大氣河流」（Atmospheric River）現象，即「來自南太平洋的水氣延伸至本緯度，甚至遠至太平洋西北地區」，通常比一般風暴帶來更強降水量。

儘管近年來「大氣河流」一詞越來越常見，但梅尚表示，這種現象一直以來都存在。

在灣區，即將到來的兩場風暴將對北灣影響最為顯著，預計周末降雨量可達6吋（約15公分）。然而，對於下周的降雨情況，梅尚表示，目前仍難以做出準確預測。