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協調跨部門合作 舊金山市新設4首長職位

編譯廖宜怡／綜合報導
前舊金山警局警官葉培恩被羅偉任命為公共安全長。（電視新聞截圖）
前舊金山警局警官葉培恩被羅偉任命為公共安全長。（電視新聞截圖）

為履行競選時許下的改革承諾，舊金山新任市長羅偉（Daniel Lurie）在上任前一天就宣布一項市府結構改革計畫，設立四個新政策首長（policy chief）職位，目的在改善各部門之間的合作，以及精簡舊金山市府行事緩慢且複雜的官僚體系。

舊金山紀事報表示，羅偉這項新措施將使新市府的治理方式與前市長布里德（London Breed）不同。根據灣區政策智庫SPUR 2024年8月的報告，布里德時代有43個部門首長都必須透過幕僚長向市長匯報。

在羅偉的新架構下，每位政策首長負責監督一組有共同優先事項或提供類似服務的單位，四位政策首長則負責直接向市長進行匯報。雖然政策首長不直接管理部門主管，但政策首長必須與部門主管合作，以協調跨部門策略。

羅偉任命的四位政策首長是：公共安全長葉培恩（Paul Yep）、基礎設施、氣候與交通長約翰-巴普提斯（Alicia John-Baptiste）、醫療、遊民與家庭服務長莫迪（Kunal Modi）和住房與經濟發展長席格（Ned Segal）。

柏克萊加大公共政策講師佛克（Steven Falk）讚揚羅偉的結構改革，認為新結構可促進跨部門合作，對解決舊金山最嚴重的問題非常重要。

佛克表示，以遊民問題為例，它涉及土地使用、社會服務和基礎建設，這些領域都是由市府不同部門負責管理，如果這些部門沒有合作，舊金山就無法解決遊民問題。

紀事報指出，市府本會計年度的預算近160億美元，每位政策首長將可獲得20億到70億美元不等的公共支出資金，其中以醫療、遊民與家庭服務長莫迪獲得的60多億美元最多，因為他帶領的公共衛生部門預算就高達32億美元。

不過，並非舊金山所有縣市部門都是市長的管轄範圍，民選官員、委員會或行政官（City Administrator）管理的機構不在市長職權範圍。在預算中列出的52個部門中，有33個隸屬於市長管轄範圍，其他部門則不歸市長管轄。

席格是舊金山住房與經濟發展長（取自LinkedIn）
席格是舊金山住房與經濟發展長（取自LinkedIn）

舊金山 羅偉 遊民

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