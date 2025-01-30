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金山警加強整頓第六街 商家觀望成效

舊金山訊
舊金山 市場街景況。（記者王子涵/攝影）
舊金山 市場街景況。（記者王子涵/攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上任以來，誓言加強警方在第六街的執法，並改善公共安全。商家對此寄予厚望，但也對短期內能否見效持懷疑態度。

據舊金山紀事報報導，舊金山警方在過去一個月通過增加徒步巡邏、便衣行動及其他警局的增援，共在毒品問題最嚴重的第六街進行218次逮捕。這一波突擊執法行動，正是前市長布里德（London Breed）於2023年5月推動的「毒品市場協調中心」政策的延續，旨在改善田德隆（Tenderloin）與南市場（SoMa）地區的街道生態，打擊毒品犯罪。

「在我們開始執法之前，第六街的狀況糟糕透頂，」警佐Kevin Cuadro表示，「目前已有一些小小的進展，但距離完全改善還有很長的路要走」。

自1月8日上任以來，羅偉將第六街列為施政優先項目，他頻繁到訪該區，與商家及街頭民眾交流，並推動新法案以加強戒毒、精神健康服務及遊民庇護等資源。羅偉在接受舊金山紀事報訪問時指出，「我們不能再用舊方式處理這些問題，否則只會得到相同的結果」「人們期待變革，而且希望能夠迅速見效，特別是在毒品危機方面」。

羅偉也坦言，長期來看，改革成癮治療與遊民服務可能需要數年時間，但他希望短期內能讓居民感受到改變。他說：「我的短期目標是讓我們能夠帶著孩子安心地走在街頭；」「同時也要確保那些正在掙扎的人能夠得到安全的環境。」

過去30天內，警方在第六街地區逮捕124名涉毒嫌犯、36名通緝犯、18名襲擊嫌犯，以及40名涉及其他罪行的嫌犯。警長Bill Scott表示，警方正努力改善第六街「無法接受的現狀」，但他強調仍有許多工作尚待完成。

一些毒品使用者與遊民表示，警方在田德隆與南市場加強執法後，他們被迫轉移至第六街活動。曾是田德隆毒品交易重鎮的威洛街（Willow Street），如今因城市治安團體「城市煉金術」（Urban Alchemy）的駐守而大多保持清潔，避免人群聚集使用毒品或搭建帳篷。

儘管如此，第六街的商家仍表示，執法行動尚未帶來顯著改變。在第六街與米慎街交叉口經營「西貢小姐」（Miss Saigon）餐館近20年的吳志和（Chi Vo）表示，自2020年以來，街道環境每況愈下，毒品交易、非法小販、遊民露宿及隨地便溺問題持續惡化。

吳志和說：「我們真的很沮喪；」「顧客依然喜歡我們的食物，但當我和他們聊天時，他們說害怕來這個區域。」據他估計，餐廳客人比疫情前下降70%，目前主要依賴外送服務維持營運。他說，「我不知道解決辦法是什麼，但我看得出來目前還沒有真正改善；」「現在的問題是，這些人根本不怕警察」。

周一上午9時半，第六街的街道上已擠滿人潮，許多人正在公開吸食芬太尼。一些人彎腰蹲地，一手握著染有毒品的錫箔紙，另一手持打火機點燃，垃圾遍地。41歲遊民卡斯特羅（Michael Castro）自2017年起無家可歸，長期使用芬太尼與冰毒，對於警方的行動並不看好。他說：「人們不會因為警察來了就停止吸毒。」

舊金山市場街景況 。（記者王子涵/攝影）
舊金山市場街景況 。（記者王子涵/攝影）
舊金山市場街景況 。（記者王子涵/攝影）
舊金山市場街景況 。（記者王子涵/攝影）

毒品 遊民 舊金山

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