羅偉推芬太尼緊急法案 獲市議會、各界廣泛支持

舊金山市長羅偉推動芬太尼緊急狀態法案，獲廣泛支持，可望成為他任內首個政治勝利。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）提出的「芬太尼緊急狀態法案」順利推進，獲得市議會及各界的廣泛支持。29日早上，羅偉與市府官員、戒毒康復團體、執法部門及社區倡導者在市政廳台階上舉行集會，呼籲市議會批准這項立法，以加快應對舊金山日益嚴重的芬太尼危機。

羅偉在集會上表示，「舊金山正在受苦，我們不能再拖延！每一天的不作為，都意味著更多的生命因毒癮、過量與絕望而消逝。我們的應對措施必須與這場危機的嚴重程度相匹配」。

該法案是羅偉三周前就任市長以來推動的首個重大立法，並於周三獲得市議會預算與財務委員會一致通過。目前，市議會11名成員中的大多數已表示支持，預計該法案將在下周二的正式投票中過關，成為羅偉任內的首個政治勝利。

該法案的核心目標是削減繁瑣的官僚程序，讓市府能夠更快處理毒品 氾濫、無家可歸及心理健康危機。主要內容包括：加速合約審批，市府可直接與相關機構簽訂合約，無需經歷數月的競標程序；加強治安與公共服務人員，調度招聘與留任的靈活性；私募資金支持，允許市府從私人捐款籌集資金，以支持上述計畫。

根據市議會預算與立法分析部門的評估，該法案可能影響超過10億美元的政府支出，並為市府執行社會服務提供更大靈活性。

該法案獲得市議員、執法機構與戒毒倡導者的大力支持。在29日市政廳集會上，幾十名支持者手持標語，上面寫著「無毒街道」和「縱容毒品等於殺人」等標牌，要求市府採取更強硬的措施來應對芬太尼危機。戒毒倡導者Steve Adami在集會上指出，這項法案對舊金山來說至關重要，因為芬太尼濫用已讓城市面目全非。

他指出，舊金山曾是一座美麗的城市，適合家庭、企業與觀光客，但如今卻因露天毒品市場、公然吸毒、過量死亡、遊民營地與倒閉的店面而聞名世界。這項立法能為市府提供真正的工具，幫助清理街道，並支援那些因毒癮、無家可歸與心理健康問題掙扎的人。

作為新政府的關鍵施政方向，羅偉承諾在六個月內建設1500張庇護床位，以安置無家可歸者。他強調，該法案的通過將大幅加速市府應對芬太尼與遊民問題的步伐，讓政府能夠更迅速地提供治療與支持服務，減少街頭露宿者的數量，同時清理市場南街（SoMa）第六街等問題嚴重的地區。

羅偉上任後已多次親訪第六街商圈，當地商戶不斷反映街道上的治安惡化，影響居民與遊客的安全感。他29日表示，街道不能成為露天毒品市場，政府的行動必須比毒品問題本身更迅速。