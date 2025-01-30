我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

裁員影響士氣 谷歌員工簽請願信向執行長施壓

編譯林思牧／綜合報導
谷歌有1300多位工會員工簽署請願信，向執行長皮伽(Sundar Pichai)施壓。（取自皮伽Instagram）
谷歌有1300多位工會員工簽署請願信，向執行長皮伽(Sundar Pichai)施壓。（取自皮伽Instagram）

灣區高科技業的裁員步調雖有減緩，但並未停止。鑑於過去兩年的年初谷歌都有相當大規模的裁員，有1300多位工會員工簽署請願信向執行長施壓，希望保障職位的安穩。

SFGATE報導，谷歌的母公司字母(Alphabet)的員工總數有18萬多人，不久前「字母員工工會」(Alphabet Workers Union)成立。日前工會向會員發出「盼望職位安全谷歌人」(Googlers for Job Security)的請願書，至28日中午為止已至少有1300位谷歌員工簽署，收信對象是執行長皮伽(Sundar Pichai)，信頭是以Sundar稱呼。

谷歌員工的年度考績都是在1月進行，觀察家認為，選在現在簽這份請願書不是巧合，而且2023年1月谷歌裁員1萬2000人，去年1月又裁1000人，因此這個月在谷歌員工心頭上有相當沉重的陰影。

信中首先指出裁員對員工士氣的負面影響，並希望公司裁員之前，應先進行「自願買斷」(voluntary buyouts)，這樣可以讓原本就有意離開公司的人離職，以減少非自願裁員的人數。信中還要求在裁員時，給予員工較寬厚的離職福利，包括至少16周的薪資。 

在谷歌擔任軟體工程師的阿瑟莫塔(Olivia Asemota)是該工會的副總裁，她表示，裁員給許多員工造成相當大的焦慮。雖然簽署請願書的人數還不到字母公司員工數目的1%，但工會成員已相當滿意，畢竟這個工會還只在萌芽階段。

谷歌的情況跟臉書的母公司元宇宙(Meta)類似，在疫情爆發後社會封鎖的情況下，兩家公司的生意量大增，公司大量聘用應付顧客需求的人員，疫情緩和後又開始大量解雇不再需要的人手。預期谷歌將繼續削減成本，以支付其「重大優先事項」。谷歌正在向建構和運行人工智慧技術的基礎設施投入大量資金。

谷歌 裁員 字母

上一則

矽谷飲用水硬度驟升 引發市民健康擔憂

下一則

金山警加強整頓第六街 商家觀望成效

延伸閱讀

CNN裁員6% 組織變革將減200工作職位

CNN裁員6% 組織變革將減200工作職位
谷歌地圖跟進川普 美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

谷歌地圖跟進川普 美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」
美股最錢線/停工、裁員… 波音初估上季虧35億

美股最錢線/停工、裁員… 波音初估上季虧35億
奢侈品牌日子也不好過 香奈兒美國裁員70人

奢侈品牌日子也不好過 香奈兒美國裁員70人
亞馬遜退出加拿大魁北克省 關閉倉庫裁員近2000人

亞馬遜退出加拿大魁北克省 關閉倉庫裁員近2000人

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級