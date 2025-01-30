裁員影響士氣 谷歌員工簽請願信向執行長施壓

谷歌有1300多位工會員工簽署請願信，向執行長皮伽(Sundar Pichai)施壓。（取自皮伽Instagram）

灣區高科技業的裁員 步調雖有減緩，但並未停止。鑑於過去兩年的年初谷歌 都有相當大規模的裁員，有1300多位工會員工簽署請願信向執行長施壓，希望保障職位的安穩。

SFGATE報導，谷歌的母公司字母 (Alphabet)的員工總數有18萬多人，不久前「字母員工工會」(Alphabet Workers Union)成立。日前工會向會員發出「盼望職位安全谷歌人」(Googlers for Job Security)的請願書，至28日中午為止已至少有1300位谷歌員工簽署，收信對象是執行長皮伽(Sundar Pichai)，信頭是以Sundar稱呼。

谷歌員工的年度考績都是在1月進行，觀察家認為，選在現在簽這份請願書不是巧合，而且2023年1月谷歌裁員1萬2000人，去年1月又裁1000人，因此這個月在谷歌員工心頭上有相當沉重的陰影。

信中首先指出裁員對員工士氣的負面影響，並希望公司裁員之前，應先進行「自願買斷」(voluntary buyouts)，這樣可以讓原本就有意離開公司的人離職，以減少非自願裁員的人數。信中還要求在裁員時，給予員工較寬厚的離職福利，包括至少16周的薪資。

在谷歌擔任軟體工程師的阿瑟莫塔(Olivia Asemota)是該工會的副總裁，她表示，裁員給許多員工造成相當大的焦慮。雖然簽署請願書的人數還不到字母公司員工數目的1%，但工會成員已相當滿意，畢竟這個工會還只在萌芽階段。

谷歌的情況跟臉書的母公司元宇宙(Meta)類似，在疫情爆發後社會封鎖的情況下，兩家公司的生意量大增，公司大量聘用應付顧客需求的人員，疫情緩和後又開始大量解雇不再需要的人手。預期谷歌將繼續削減成本，以支付其「重大優先事項」。谷歌正在向建構和運行人工智慧技術的基礎設施投入大量資金。