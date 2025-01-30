Walgreens金山門市不撤了 居民：最好的新年禮物

29日位於舊金山市區Polk Stree的Walgreens，張貼告示表示持續營業，不關店了 。（記者李怡/攝影）

幾周前宣布將關閉的華格林（Walgreens）舊金山 12間門市，如今確定「留了下來」。 記者於農曆新年大年初一走訪先前傳出將關閉位於布諾山（Nob Hill）的華格林門市，驚喜發現門口張貼公告，清楚寫著：「我們保持開放，不關店了。」但具體原因、保留幾間及開放到何時等細節，還未得到官方回應。

第三區市議員李爾德指出，對布諾山Walgreens繼續營業的決定感到鬆了一口氣。對周邊居民來說，這家店是非常重要的社區服務，它將繼續營運藥局 ，提供必要的藥品，這對整個社區來說意義重大。

李爾德認為，要店面繼續保持有兩個關鍵點，一是安全問題，確保零售盜竊案件持續減少；二是靈活的城市規畫與商業營運，確保無論是大企業還是小型商家，都能更容易地在舊金山開業。他說，目前仍然有許多許可證與繁瑣的行政審批程序阻礙了商業發展，所以我們也在努力推動這方面的改革，對整座城市的經濟發展至關重要。

早在三周前，華格林表示，由於租金 、員工薪資與供應成本上升，公司不得不在2月底前關閉舊金山12間門市，其中包括一些長期受盜竊困擾的地點。這一決定初步看來做了調整。

「關店風波」最初讓許多市民擔心會影響日常的購物與醫藥需求，尤其是依賴這些藥局領取處方藥的病患群體。藥店繼續開放的消息讓許多居民感到欣慰。

在舊金山市區Polk Street店的顧客表示：「這是最好的新年禮物，之前聽說要關門，還擔心以後買藥會很不方便，沒想到今天來竟然看到店門口寫著『我們不關店』，太好了。」

對於為何臨時改變關店計畫，華格林並未給出具體理由。但有民眾分析，這可能與來自舊金山市政府、社區團體以及顧客的壓力有關，也可能受到了市府的積極溝通與政策調整的影響，進而做出改變。

雖然華格林最初否認關店與竊盜問題直接相關，但過去幾年，舊金山部分門市確實頻繁遭遇大規模竊案，導致經營壓力上升。例如，位於5280 Geary 的華格林曾是全美盜竊最嚴重的門市；1189 Potrero門市甚至曾遭到12人盜竊集團洗劫，損失超過 8.4萬美元。