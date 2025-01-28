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舊金山十年來汽車擁有率 華埠增幅最大

編譯林思牧／綜合報導
舊金山十年間汽車擁有率以華埠增長幅度最大。 (谷歌地圖)
舊金山十年間汽車擁有率以華埠增長幅度最大。 (谷歌地圖)

從聯邦人口普查局獲得的資訊指出，2013至2023的十年間舊金山住家的整體汽車擁有率仍然是70%，但是如果用區域來細分，則擁有率可能有相當大的變化。

舊金山紀事報報導，人口普查局(Census Bureau)的調查，有關於行的問題方面，記載了每戶住家是否擁有汽車，如果至少有一輛車，就屬於有車住家。對舊金山有相當了解的人，對報告中說哪些區域的汽車擁有率最高，絕對不會意外：城市南部和西部的地區，如 Bayview、Sunset、Excelsior 和 Outer Mission 等地區，往往有最高的汽車擁有率。Twin Peaks以西的社區，包括West Portal，Balboa Terrace，Forest Hill等地區，汽車擁有率也很高。

這些地區距離市中心較遠，公共交通工具較不便利，但房屋自有率卻是全市最高的。事實上，擁有自有住房屋居民的比例，是汽車擁有率的最佳預測指標。

雖然有幾個人口普查區的汽車擁有率超過 95%，但有一個社區是家家有車，那就是巴爾博亞公園（Balboa Park）周邊地區，它是被Ｉ280 號州際公路、海洋街(Ocean Avenue)、米慎街(Mission Street)和聖塔羅薩街(Santa Rosa Avenue)包圍起來的地方，汽車擁有率達到100%。根據人口普查數據，該地區主要由獨戶住宅組成，每個家庭的平均兒童數量高於全市平均。

另一方面，像田德隆區(Tenderloin)、諾布崗(Nob Hill)、華埠(Chinatown)和市場街南邊(SoMa)等人口密集的市中心街區，汽車擁有率最低。田德隆區由 Geary 街、Ellis 街、Leavenworth 街和 Powell 街包圍起來的地方，汽車擁有率最低，只有11%。從人口統計上看，該地區與汽車較多的地區剛好相反：該地區完全由租戶居住的多戶建築物組成，家庭平均兒童數目相對較少。

如果從區域的變化來看，華埠有令人欣喜的改變：它是汽車擁有率增幅最大的地區。2013 年這裡的汽車擁有率是20%，到 2023 年已上升至 28%。

人口普查 舊金山 華埠

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