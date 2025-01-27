巴洛阿圖春節市集 傳統年味濃

活動現場氣氛熱烈，年味濃郁。（記者徐蓓蓓╱攝影）

巴洛阿圖市26日在Mitchell Park社區中心舉辦蛇年春節 慶祝活動。由巴洛阿圖府、巴洛阿圖家校委員會以及「巴洛阿圖周報」聯合舉辦。

中午時分，活動正式開始後，巨大的春字圖案背景前，爵士樂隊的音樂表演讓現場氣氛熱烈。社區中心庭院內，不僅可以剪春字剪紙、畫傳統臉譜、寫春聯，甚至還可以買到傳統年貨和算命卜卦。

專門開闢的美食區域，不僅可以買到各種年糖，還有滷肉飯、塔香鹽酥雞、烤香腸，甚至驢打滾、狗不理包子、八寶飯、牛肉餡餅，以及涼皮和烤肉串等。

專門帶小孫子來感受節日氣氛的方爺爺表示，自己平時和老伴幫工作繁忙的孩子帶孫子，雖然享受天倫之樂，但鄰近春節也是很想念傳統的節日氣氛。今天帶剛會走路的小孫子第一次逛春節市集，是很好的文化學習。 巴洛阿圖市學生創作的年畫。（記者徐蓓蓓/攝影）

活動現場還有史丹福大學 精神和行為科學的攤位。史丹福大學副教授胡若娜（Rona Hu）表示：「史丹福有專門的精神健康診所，包括有九位精神健康和心理醫師，可以說國語、廣東話、台語、韓語，還有越南語，希望可以滿足亞裔 社區的需求。」

胡若娜表示，時候亞裔羞於尋求精神和心理健康方面的幫助，希望藉此機會可以減少對這方面的誤解。

胡若娜說，自己的父親來自北京，母親來自上海。兩人先到台灣之後又來美國。她是出生在紐約的第一代亞裔。