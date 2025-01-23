川普要求庇護城市合作 加州官員批恐嚇

加州和灣區官員斥川普以恫嚇手法要求他們配合驅逐無證移民。（美聯社）

川普 22日再次將矛頭對準自由派庇護政策，被加州官員斥為是一種恐嚇策略，目的在迫使他們協助進行大規模驅逐移民 的行動。

川普的代理司法部長22日在一份備忘錄中稱，庇護政策限制了地方警察與聯邦移民局人員的合作，破壞了公共安全。因此，聯邦司法部將追蹤和調查不配合川普移民政策的地方官員，並可能予以起訴。

舊金山 紀事報表示，加州法律禁止地方警察主動將無證移民移交移民執法單位。舊金山和屋崙等城市的禁令更為嚴格。這些禁令在川普第一任期時都獲得法院保留。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，川普的施壓不會讓加州檢方和地方執法部門就範。邦塔聲明：「說白了，這就是一種恐嚇。我們的總統試圖透過恐嚇和欺凌地方執法部門，為他執行大規模驅逐計畫。萬一川普政府的威脅變成實際非法行動，我們將採取法律行動。」

戴維斯加大法學院前院長強森（Kevin Johnson）也同意，這份備忘錄不過是一種恫嚇手段。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）22日表示，該市的庇護政策並不違反聯邦法律，「居民在與本地執法部門和其他市府單位互動時不必感到害怕」。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）也表示，舊金山完全遵守聯邦法律，並指「移民執法行動是聯邦政府的職責，不是州或地方政府的職責」。

舊金山縣警局也在社群媒體X上發表聲明，稱不會支持任何破壞舊金山庇護城市法令的法律。縣警局發言人莫瑞亞提（Tara Moriarty）表示，他們會遵循美國地方法院的命令行事，但不會根據未經法官簽署的移民官員要求逮捕民眾。

莫瑞亞提說，自縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）五年前上任以來，警局收過數千份來自聯邦移民官員的移送要求，但他們只回應過一次。

屋崙民選官員22日舉行記者會強調支持當地移民家庭，並表示反對川普的移民政策，包括對庇護政策的攻擊。

加州2018年實施的「庇護州法」（sanctuary state law）禁止州和地方官員向移民局通報無證移民入獄或出獄的日期，但不禁止地方警察執行聯邦法官簽署的逮捕令。此外，舊金山的庇護法禁止當地執法人員向聯邦移民官員通報被拘禁者的移民身分。