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川普新政 金山LGBTQ社區憂被邊緣化

記者李怡／舊金山報導
每年一度的舊金山驕傲月大遊行，吸引全球多元性別族群到訪。（記者李怡／攝影）
每年一度的舊金山驕傲月大遊行，吸引全球多元性別族群到訪。（記者李怡／攝影）

川普政府近日宣布一系列涉及多元性別族群（LGBTQ）權益的新政策，包括限制性別的法律定義為僅包含「男性」和「女性」，引發舊金山LGBTQ社區的廣泛不滿。這些政策被批評為對多年來平權運動成果的直接攻擊，令該社區感到被邊緣化和受威脅。

根據川普政府的新規定，性別將基於出生證明上的性別註記，僅承認「男性」和「女性」兩種性別，且無法根據個人性別認同進行修改。這一政策否定了跨性別者的合法身份，並可能影響其在醫療保險、教育和就業中的權益。

此外，新政策擴大了宗教自由豁免，允許機構以宗教理由拒絕服務LGBTQ個人，進一步加劇了該群體的擔憂。

舊金山長期以來被視為全球LGBTQ運動的中心之一，擁有豐富的歷史和堅定的社區支持。在1960年代，這座城市見證了同志解放運動的誕生。1970年代，米爾克（Harvey Milk）成為全國第一位公開出櫃的同性戀市議員。今天，舊金山擁有全國最高的LGBTQ人口比例之一，也是驕傲大遊行（Pride Parade）的重要舉辦地。

「這不僅是對跨性別群體的攻擊，也是對我們整個社區的否定，」舊金山LGBTQ中心的活動策畫人羅薩萊斯（Maria Rosales）說，「舊金山的核心價值是包容和平等，而這些政策試圖抹去我們的存在。」

每年一度的舊金山驕傲月大遊行，吸引全球多元性別族群到訪。（記者李怡／攝影）
每年一度的舊金山驕傲月大遊行，吸引全球多元性別族群到訪。（記者李怡／攝影）

LGBTQ 舊金山 川普

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