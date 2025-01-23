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若禁TikTok 華人網紅歌手：像切斷生命線 失交流管道

記者劉先進／舊金山報導
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和多元化觀眾交流的管道。（受訪者供圖）
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和多元化觀眾交流的管道。（受訪者供圖）

圍繞TikTok禁令的戲劇化故事還在繼續。TikTok在短暫停止運營後又重啟，目前用戶可以繼續使用，但蘋果和谷歌的應用商店並未恢復其下載。華人知名網紅歌手Eddie Tom表示，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。川普允許其繼續運營75天的命令讓人如釋重負。「但禁令讓我失望和難過，這就像失去了一個朋友，切斷了『生命線』。如果真的被禁，我會失去一個和和多元化受眾交流的管道。」

Eddie在舊金山拍攝唱歌的短視頻只是兼職，因演唱專業而深情，他的帳號@eddiet0m獲得大量關注，粉絲有15萬6800個。Eddie說︰「唱歌最重要的動力，是能夠與他人交流，讓歌聲產生某種影響。」

Eddie記得，2021年初第一次上傳作品，獲得80萬瀏覽量，一周內斬獲1萬7000個粉絲。他笑言，TikTok是第一個真正讓他擁有更廣泛影響力的平台。粉絲詢問︰「這段音樂，我能用在婚禮上嗎？」或「能否用在嬰兒洗禮儀式上？」

有粉絲告訴Eddie，女兒患了癌症，正在醫院治療，唯一能讓父女振作起來的，就是他的歌。這位慈父說：「我一直在重複播放你的聲音，讓她平靜下來。」Eddie感歎於這段經歷的不可思議。

Eddie說，相比於其他社媒，TikTok的獨特演算法「聰明」，能讓他接觸全球不同文化背景的多元化受眾，能吸引新受眾，增加曝光率。和粉絲的交流也讓他受益匪淺。有人直接邀請他到婚禮獻唱。這幾年，他的足跡遍及南加州、西雅圖、墨西哥等地。

Eddie最自豪的是一段參加好友婚禮獻唱的視頻，這段視頻各社媒平台累計播放470萬。婚禮的最後，賓客離開，好友和妻子翩翩起舞。

得知TikTok禁令，Eddie感覺失望和難過。最近超過300萬從「美國難民」粉絲進入中國開發的另一款社媒小紅書。Eddie說，他早已在小紅書開設帳號，還沒發布內容，正打算更新。但也強調，如果真的被禁，可能會使用VPN，繼續使用TikTok。

Eddie說，TikTok就像滾雪球一樣，影響很多人，包括他自己，「如果不能使用，就像切斷生命線。 」

Eddie Tom說，這段給好友婚禮獻唱的視頻，最讓人印象深刻。（取自Eddie...
Eddie Tom說，這段給好友婚禮獻唱的視頻，最讓人印象深刻。（取自Eddie的TikTok帳戶）
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和...
華人知名網紅歌手Eddie Tom說，若TikTok被禁，就像失去生命線，失去和多元化觀眾交流的管道。（受訪者供圖）

TikTok 小紅書 加州

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