李殿邦：捍衛移民權益 應受憲法保護

李殿邦(左一)代表中華總會館參加華埠活動。(本報檔案照，記者王子涵╱攝影)

針對川普總統提出的取消出生公民權行政命令，駐美中華總會館（Chinese Consolidated Benevolent Association，簡稱CCBA）中文書記李殿邦21日表達了他的看法。他認為，移民問題是一個複雜的社會議題，應該在尊重法律與歷史的基礎上進行理性探討，而合法移民的權益則更應受到憲法的保護。

李殿邦表示，「黃金德案」是美國歷史上一個重要的法律案例，其背景發生在排華法案時期，當時華人 面臨嚴重的排斥和歧視。該案確立了在美國出生的孩子自動享有公民身分的原則，對保護移民家庭的基本權利發揮了重要作用。他指出，這一原則不僅對當時的移民群體意義深遠，對今日的多元社會依然有著重要價值。

同時，李殿邦也強調，應該正視無證移民帶來的社會問題。他指出，雖然舊金山 的無證移民占比相對較低，但這仍是一個需要關注的議題。他認為，解決非法移民 問題需要綜合措施，既要依法管理，也要考慮人道精神，找到平衡點，避免造成更大的社會分裂。

作為庇護州和庇護市，加州和舊金山一直致力於保護移民的基本權益。李殿邦表示，加州政府會為移民社群提供法律支持和資源，確保合法移民能夠依法捍衛自己的權利。他強調：「合法移民對美國的發展有著重要貢獻，他們的權益應該得到尊重和保護。」

李殿邦呼籲，面對移民政策的爭議，各界應該回歸理性討論，尊重歷史和憲法精神。他說：「黃金德案提醒我們，法治和公平是美國立國的基石，無論是在過去還是未來，這一點都不應被忽視。」

駐美中華總會館是美國華人社區中歷史最悠久、影響力最深遠的機構之一，成立於19世紀中期的舊金山，最初旨在幫助早期華人移民解決在美國生存和發展中遇到的困難。

總會館的成立背景可以追溯到19世紀的淘金熱和美國修建太平洋鐵路的時期。當時大量華人移民湧入美國，但面臨著歧視、排斥和各種不公平對待。為了保護華人群體的權益，協助解決移民間的糾紛，促進社區內的團結，駐美中華總會館應運而生，成為華人社區的代表機構，被譽為「華人的政府」。