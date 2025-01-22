金寶市市民中心大道改造工程 提升用路人安全

金寶市Civic Center Drive將迎來全面的安全升級，以改善第二街和第三街交叉路口的行人通行條件。（谷歌地圖）

金寶市市民中心大道（Civic Center Drive）即將迎來全面的安全升級，以改善第二街和第三街交叉路口的行人通行條件。改造工程包括安裝更高能見度的人行橫道、設置交通島、修建路邊坡道，以及延伸人行道至街道，遏制車輛超速問題並減少交通事故。

這一專案是金寶市市市中心行人改善計畫的一部分，預計耗資約79萬元，其中部分資金來源於疫情 期間獲得的聯邦救援計畫基金。施工周期約六個月。

根據San Jose Spotlight報導，這條路建於20世紀70年代，設計初衷是為車輛服務，行人安全並非優先考慮事項。近年來，這一區域的安全問題引發居民擔憂。2024年，第二街和第三街交叉路口共發生六起交通事故，其中包括酒後駕車案件。此前還曾發生車輛失控撞上住宅的事件，所幸未造成人員傷亡。

金寶市市中心社區協會主席希爾曼（Shilman）支持專案。他指出，當前的臨時措施，如閃爍信標和車道畫定器，雖有效果，但並非長久之計。「我們需要通過這些改進來減緩交通，」希爾曼說，呼籲加強交通執法力度。

根據市政府計畫，施工期間，該路段將暫時從雙向兩車道調整為單車道。

此次項目是金寶市市中心一系列安全改造的開端。市政府還計畫為市民中心大道與哈里森大道的交叉口改善工程爭取更多資金，以全面提升市中心的交通安全水準。