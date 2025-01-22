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預算限制…聖塔克拉拉縣終止加州消防廳合約

記者葛歆睿 / 聖塔克拉拉縣報導
聖塔克拉拉縣議會決定終止與加州消防局（Cal Fire）的合約，縣南部的消防服務將直接由縣政府管理。（截取自縣議會影片）
聖塔克拉拉縣議會決定終止與加州消防局（Cal Fire）的合約，縣南部的消防服務將直接由縣政府管理。（截取自縣議會影片）

聖塔克拉拉縣議會投票決定終止與加州消防廳（Cal Fire）的合約，縣南部的消防服務將直接由縣政府管理。

聖塔克拉拉縣領導人強調，這一決定與加州消防員的服務質量無關。他們認為，由於加州預算限制，加州消防廳的服務水準與縣政府直接管理所能提供的服務相比較低。

目前，吉爾洛市和莫甘山市以外的居民歸屬於南聖克塔拉拉縣消防區，該區與加州消防廳簽訂了服務合約。

「這一變化的意義在於，居民們不必再擔心加州消防廳是否有足夠的資金來幫助他們處理火災或其他緊急情況，」代表聖塔克拉拉縣南部地區的議員阿里納斯（Sylvia Arenas）說。

聖塔克拉拉縣議會一致投票決定終止成立於1980年的消防保護區，並將其與縣內其他消防服務整合。

根據加州消防員工會的說法，這一變動可能會導致30多名加州消防員失業。

縣議員們表示，南部消防保護區一直處於虧損狀態，縣政府已經在直接補貼加州消防局的合約。

然而，在周二的會議中，聖塔克拉拉縣如何吸收可能受到影響的加州消防員的具體程序仍未得到解答。縣政府行政主管承諾很快將向縣議會提交一份報告，詳細說明該過程的選項和細節。

加州 投票 預算

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