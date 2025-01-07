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布特縣幼稚園槍擊案 重傷5歲男童雙腳回復知覺

編譯組／綜合報導
北加布特縣幼稚園遭槍擊重傷學生之一伊萊亞斯（右）左腳已可輕微蠕動， 家人欣喜。（布特縣警局提供）
北加布特縣幼稚園遭槍擊重傷學生之一伊萊亞斯（右）左腳已可輕微蠕動， 家人欣喜。（布特縣警局提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據一名在去年12月初布特縣（Butte County）校園槍擊案中受傷的5歲男童的母親在社交媒體上發布的最新消息稱，他的左腳已經可以扭動，雙腿也有了一些知覺。

伊萊亞斯-沃爾福德（Elias Wolford）是12月4日下午在巴勒摩（Palermo）羽河復臨學校（Feather River Adventist School）槍擊案中受傷的兩名幼兒園學生之一。事件發生後，他和6歲的羅曼-門德斯（Roman Mendez）都被送往醫院。

伊萊亞斯中了一槍，子彈穿透了他的胸部和腹部，擊中多個器官後才射出，最初他的雙腿無法動彈。他的母親黛比-沃爾福德（Debbie Wolford）在周二（12月31日）的 「臉書 」更新中說，他已經接受了三次手術，目前情況穩定。

她寫道：「伊萊亞斯的左腿有了一些知覺，右腿也有了知覺，還能輕微活動。就在昨天，他還能擺動左腳，這是一個令人鼓舞的跡象！」

據報導，布特縣警長霍內亞（Kory Honea）稱，槍手嫌疑人名叫利頓（Glenn Litton），現年56歲，當天他與學校管理人員會面，聲稱自己想給孫子報名，讓他進入校園而不會引起懷疑。利頓隨後離開教學樓，從腰間掏出一把槍，在學校操場上開槍射擊，隨後開槍自殺身亡。

調查人員認為，利頓可能是因為學校隸屬於基督復臨安息日會（Seventh-day Adventist Church）而瞄準了這所學校。官員們說，利頓有長期的犯罪前科和精神病史。

槍擊案發生後，兩名男孩傷勢嚴重。沒有其他學生受傷。

羅曼的胸部和背部受傷，他的家人告訴當地媒體手術很成功，但他面臨著漫長的康復期。他的雙胞胎兄弟阿瑪尼（Armani）目睹了槍擊事件。

12月底，羅曼的家人在一個籌款網站上更新了他的病情。「他於12月20日出院，就在聖誕節前！......他還需要看醫生，但除此之外，上帝真的一直在照顧他。」

伊萊亞斯仍在住院治療。黛比-沃爾福德說，他們計畫很快將伊萊亞斯轉到一家專注於脊柱康復的專科醫院。

GoFundMe已籌集了10多萬美元，幫助沃爾福德一家渡過難關。在giveendgo.com網站上，一個為羅曼開設的獨立帳戶已為門德斯一家籌集了4萬5000多美元。

槍擊 聖誕節 舊金山

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