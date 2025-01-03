前華裔警官葉培恩 獲任金山首位公共安全長 統籌全市公共安全機構

葉培恩被任命爲舊金山首位公共安全長。（受訪者供圖）

在舊金山 當選市長羅偉（Daniel Lurie）2日公布其政府人事任命中，華裔 前警官葉培恩（Paul Yep）被選為首任公共安全長（Chief of Public Safety）。這一新設職位旨在統籌全市公共安全機構，提升跨部門合作效率，並加強社區安全。

葉培恩除在羅偉競選期間為其背書，支持其競選團隊之外，他以舊金山警察局警員的身分為舊金山服務28年之久。

羅偉在任命中表示，葉培恩的經驗和領導力，將成為城市安全治理的寶貴財富。「我們會共同努力，確保每位市民、工作者和遊客的安全。」

作為公共安全長，葉培恩的首要任務是加強多部門間的協調合作。他將負責統籌和協調包括警察局、消防局、緊急管理部門、青少年和成人緩刑部門、受害者和證人權利部門在內的多個關鍵機構。此外，他還將作為市政府與警局、地檢長和公共辯護人之間的聯絡人。這一角色的目的是提升跨部門資源的整合效率，解決市民面臨的實際安全挑戰。

葉培恩強調，他的職責是確保公共安全相關的所有部門目標一致，資源共享，能迅速應對各種挑戰，無論是街頭行為、社區安全，還是緊急事件。

舊金山正面臨一系列公告安全挑戰問題，如街頭犯罪、無家可歸者問題、緊急事件應對效率，以及社區對執法透明度和問責制的要求。葉培恩將負責領導警察局和警察問責部門的合作，確保執法政策和行動透明，並對偏見和執法不當行為加強監管。同時，他還將加強與消防局和緊急管理部門的聯動，提升自然災害和突發事件的應對能力。

葉培恩指出，這一角色不僅僅是執法管理，更是對公共安全整體規劃的戰略指導。「我們需要從解決社區安全問題的根源入手，而不是單純應對事發後的挑戰。」

葉培恩在舊金山警察局有28年的服務經驗，曾在多個警察分局擔任指揮官，包括中央、北部和列治文分局。他還負責過家庭暴力、人口販運、社區關係等專業領域的工作，並在警察學院擔任基礎訓練主任。在警局高層管理期間，他參與了政策改革和風險管理，積極推進部門內部的制度改進。2023年退休 後，他曾擔任舊金山藝術大學的副總裁，負責校園安全和實驗室資源管理。

葉培恩在華人社區，長期以來參與社區活動，致力於促進居民與執法機構之間的溝通，並幫助增強對公共安全的信任。

安老自助處行政主任鐘月娟（Anni Chung）表示，葉培恩多年來一直是社區的夥伴，支持他們在安全和社會服務方面的需求。他的任命是一個非常積極的信號，表明這座城市的每個群體都能得到平等的保護。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）表示，葉培恩是自己多年來認識的一位合作夥伴。他深刻理解執法的核心價值，也了解如何讓執法和社區需求達到平衡。

就目前舊金山的公共安全問題而言，葉培恩的挑戰遠不止於解決當前的安全問題，更在於為全市建立一個可持續的公共安全系統。華裔社區領袖的觀點認為，葉培恩的任命不僅是一次新的人事安排，更是市長當選人羅偉對公共安全進行全面改革的第一步。