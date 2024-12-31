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灣區新車平均超過5萬元 二手車也不便宜

編譯林思牧／綜合報導
最新款的日產探路者（Nissan Pathfinder）新車，售價已超過4萬元。 (nissanusa.com)
最新款的日產探路者（Nissan Pathfinder）新車，售價已超過4萬元。 (nissanusa.com)

灣區新車價格高到令消費者吃驚的地步，也讓許多購車人決定改買二手車，但二手車的價格也絕不便宜。

根據聖荷西信使報報導，聖荷西居民格雷（Tony Grey）是退休的電腦設計師，需要買一部車。但新車對他來說太貴了，他要買一部車況良好、價錢不貴的二手車。他花了三個星期的時間，終於在聖塔克拉拉市一個二手車經銷商那裡找到了他的「夢中情人」。

這部2023年份的日產探路者（Nissan Pathfinder）休旅車，有4萬的哩程，他以2萬8800元購得，比灣區售出的二手車的平均價格稍微便宜一點。最新款的日產探路者新車，售價已超過4萬元。

62歲的格雷說：「它完全沒有損傷，沒有刮痕，引擎很好，內部也完美無缺。我曾經買過一輛二手車，只要購買前仔細檢查試開，買到很好的二手車是可能的。」

想買車或必須買車的灣區居民，今年冬季正好陷入專家所說的「負擔能力危機」（affordability crisis）。Autotrader.com執行編輯穆迪（Brian Moody）表示：總體來說，新車的價格已經讓很多人感到憂慮。這些天價成本—在灣區平均超過5萬美元—正促使許多買家轉向二手車。但較新的二手車價格昂貴，便宜的二手車奇缺，新車或二手車的價格仍遠高於疫情之前。

今年秋季灣區二手車平均售價為3萬0868元，新車平均售價為4萬7940 元。穆迪表示，2024年灣區的二手車銷售價格小幅下降至 3萬0377 元，而新車則大幅上漲至5萬2841元，部分原因可能是相對較昂貴的電動車EV的比例升高。

疫情爆發前，二手車的平均價格為2萬元，2022 年飆升至3萬1095 元的歷史最高點，現在全美國的二手車價格約為2萬8000 元，專家指出車價不會回落到疫情之前的水平。

另外，根據保險費率比較公司 Insurify 的數據，去年上漲 24% 的汽車保險費率，今年也呈現類似漲勢，車子保險費已成為許多買家必須一起考慮的關鍵因素。

二手車 灣區 疫情

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