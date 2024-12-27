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羅偉再宣布人事任命 推動金山變革 應對住房危機等問題

記者李怡╱舊金山報導
阿德耶米（Andre Adeyemi）被任命為行政事務主管。（羅偉辦公室供圖）
阿德耶米（Andre Adeyemi）被任命為行政事務主管。（羅偉辦公室供圖）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）26日公布了其領導團隊的一系列重要任命，展示了對多樣化和專業化團隊的承諾。羅偉表示，這支團隊將幫助他應對城市面臨的關鍵挑戰，包括公共安全、住房危機和官僚機構效率低下等問題。

邦德（Aly Bonde）將擔任政策顧問。（羅偉辦公室供圖）
邦德（Aly Bonde）將擔任政策顧問。（羅偉辦公室供圖）

通薩瓦特（Adam Thongsavat）將擔任市長與市議會監督委員會的聯絡員。他有超過十年的公共政策和社區事務經驗，曾擔任第8區市議員華善頌（Rafael Mandelman）的政策顧問，專注於無家可歸、行為健康、小企業和多元性別族群LGBTQ問題。他的職業生涯始於擔任歐巴馬總統競選活動的現場組織者，隨後在多個全國性選舉中發揮關鍵作用。

阿德耶米（Andre Adeyemi）被任命為行政事務主管。他擁有超過十年的公共服務、人才招募和行政管理經驗。他曾在前參議員唐納利（Joe Donnelly）和現任聯邦運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的辦公室擔任要職，還曾為多家科技公司和非營利組織工作。他畢業於瓦巴什學院（Wabash College），並獲得了威廉與瑪麗學院（College of William and Mary）的MBA學位。

邦德（Aly Bonde）將擔任政策顧問。她在政策制定方面的廣泛經驗，使她成為應對舊金山複雜政策問題的重要人物。她曾在北加州計畫生育機構擔任政府關係主管，並領導了屋崙地區的大型公私合作項目，推動了經濟發展和社會公平。

瓊斯（EJ Jones）被任命為社區事務主任，他是土生土長的舊金山人，職業生涯致力於社區建設和公共服務，曾在伯納爾高地社區中心擔任住房主任，專注於可負擔住房開發和社區政策。他深刻理解社區的需求，並擁有強大的領導能力。

馬里亞諾（Eileen Mariano）將擔任州和聯邦事務經理。作為第四代舊金山居民，她曾為現任市長布里德（London Breed）工作，負責青年與家庭事務以及州和聯邦政策。她在推動兒童與家庭康復計畫和早期教育者工資補償方面發揮了重要作用，並幫助推動了住房與公共安全法律的改革。她畢業於史丹福大學，並獲得了哈佛大學的公共衛生碩士學位。

羅偉表示：「這些領導者在各自領域擁有卓越的專業知識和實踐經驗。他們將共同努力，推動變革並為舊金山人民服務。」

馬里亞諾（Eileen Mariano）將擔任州和聯邦事務經理。（羅偉辦公室供圖...
馬里亞諾（Eileen Mariano）將擔任州和聯邦事務經理。（羅偉辦公室供圖）
瓊斯（EJ Jones）被任命為社區事務主任。（羅偉辦公室供圖）
瓊斯（EJ Jones）被任命為社區事務主任。（羅偉辦公室供圖）

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