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加州外海強烈低氣壓 灣區沿岸26至28日將迎巨浪

編譯林思牧／綜合報導
來自舊金山灣的水，因漲潮和風暴驅動的大浪，本月中溢出到舊金山內河碼頭。(美聯社)
來自舊金山灣的水，因漲潮和風暴驅動的大浪，本月中溢出到舊金山內河碼頭。(美聯社)

滯留在加州外海800哩的一個強烈低氣壓，周四至周六又將給灣區沿岸掀起巨浪。因為已有三人近日慘遭滅頂，國家氣象局呼籲民眾別到海邊去。

聖荷西信使報報導，本周一到周二，巨浪沖擊灣區的海岸。聖誕節稍微緩和以後，周四至周六巨浪又將拍打沿海地區。金門氣象服務公司的努爾（Jan Null）表示，這個遙遠的低壓系統正在為巨浪創造完美的成分：持續的強風、波浪之間的長時間間隔，以及當風吹過遼闊的水域時產生的「長回潮」（long fetch）。

通常浪頭約每隔10秒出現一次，但最近灣區的海浪大約是每20秒到達一次；周二在半月灣，這個時間甚至長達26秒。「時間越長，浪頭擁有的能量就越多，」努爾說：「每個海灘看起來都失控了，就好像它們擋不住海浪的沖擊。」

大浪最近在瓦森維爾（Watsonville）和蒙特瑞（Monterey）地區的海灘造成了三樁悲劇。一名男子在日落州立海灘（Sunset State Beach）被困在一堆雜物之下死亡。第二人在圓石海灘（Pebble Beach）著名的17哩美景路段（17 Mile Drive）旁的岩石上被沖走，據報導他當時爬到岩石上拍照。

另一名男子在瑪林納州立海灘（Marina State Beach）落水失蹤，推測他是被巨浪捲走，官方預測他已溺水身亡。瑪林納警察局的強森（Chris Johnson）指出，旁觀者試圖營救他，但沒有成功。該地區的主要碼頭，包括卡比托拉（Capitola）、聖塔克魯斯（Santa Cruz）和帕西菲卡（Pacifica）都仍然尚未開放。

周一的巨浪摧毀了聖塔克魯茲碼頭（Santa Cruz Wharf）的盡頭。卡皮托拉警察局的基爾羅伊 (Mike Kilroy) 表示，卡皮托拉碼頭（Capitola Wharf）在 2023 年的一場風暴中受到嚴重破壞。但根據初步觀察，周二的風暴過後該碼頭沒有受到更多損壞。帕西菲卡碼頭（Pacifica Pier）在去年的幾場風暴中遭到嚴重破壞。

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