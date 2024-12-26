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居民強烈反對 舊金山2區改收費停車被擱置

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市交通局262個「車牌付費」的停車收費碼表計畫被擱置。（交通局提供）
舊金山市交通局262個「車牌付費」的停車收費碼表計畫被擱置。（交通局提供）

舊金山市交通局（SFMTA）近日叫停了有關更改Marina和Cow Hollow地區前兩小時停車免費改為收費停車的提案。市議員謝里爾（Stephen Sherrill）表示，該提案因受到當地居民的強烈反對而被擱置。

交通局原計畫在這兩個地區安裝262個「車牌付費」的停車收費碼表，資金來自灣區大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）的150萬元補助金，以減少這些熱門購物和餐飲區域的交通擁堵。持有年度停車許可證的駕駛者將不受影響，但訪客將需支付每小時最高兩元的停車費，且無時間上限。

社區小商業依賴免費停車兩小時的政策，吸引顧客。 (取自舊金山交通局官網)
社區小商業依賴免費停車兩小時的政策，吸引顧客。 (取自舊金山交通局官網)

在本月3日於Marina舉行的社區會議上，居民對該提案提出批評，擔憂此舉產生的更高停車成本，以及對當地小商業的潛在影響。餐廳老闆Grasso Dennis表示，社區的停車位本就有限，所以非常依賴免費的兩小時停車方便顧客。經常在Cow Hollow就餐的居民還表示，在周末光是找一個停車位，就要花上15到30分鐘。

一些居民將此提案稱為交通局的「圈錢行為」，特別是在城市面臨近10億元預算赤字的情況下，顯得更加不合理。「我認為納稅人應該有權利在市內免費停車，或至少有這個選擇。」

謝里爾於上周由市長布里德（London Breed）任命，接替當選州眾議員的司嘉怡（Catherine Stefani），他曾在紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）任內的紐約副市長辦公室工作，後來被提拔為高級政策顧問。他讚揚交通局在該過程中「與社區領袖進行了富有成效且深思熟慮的合作。」

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