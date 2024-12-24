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原阿拉米達縣健康官喬拉 獲任命聖馬刁縣健康官

記者徐蓓蓓／紅木城報導
喬拉（Colleen Chawla)近日被任命為聖馬刁縣健康部門長官。（聖馬刁縣提供）
喬拉（Colleen Chawla)近日被任命為聖馬刁縣健康部門長官。（聖馬刁縣提供）

聖馬刁縣執行長卡拉季（Mike Callagy)近日宣布任命喬拉（Colleen Chawla)為該縣健康部門長官。

卡拉季表示，非常激動可以把喬拉介紹到本社區：「她帶著極大的熱情來就任這一領導職位，這將會影響到我們眾多的居民。她在健康領域豐富的領導經驗將會很好地服務本縣的社區並影響深遠。」

據悉，喬拉從2017年開始就在阿拉米達縣健康部擔任長官。她在聖馬刁縣的任期計畫從2025年2月18日開始。此後會領導聖馬刁縣健康部門的2200名員工和負責每年13億元的預算

喬拉回憶，她對健康政策和管理的的興趣始於30多年前為愛滋病資訊熱線做義工的時候，「那次義工的經歷開啟了我在健康政策和公共健康領域的事業，並在這麼多年來讓我堅信人有平等獲得健康的權利，以及對公眾信任負責的重要性。」

喬拉的前任羅傑斯（Louise Rogers)自2015年起就任，於今秋宣布退休。羅傑斯此前在聖馬刁縣健康部門供職22年，曾經任職數個不同的管理職位。

羅傑斯表示，自己認識喬拉多年，並且作為灣區健康部門的長官共同經歷了新冠疫情的挑戰。喬拉在種種困難面前始終保持冷靜，並考慮周全，在需要的時候表現的優雅和風趣。在退休之際，「我把本縣的健康交到她手中十分放心。」

喬拉有舊金山大學公共管理和健康服務管理碩士學位，還有南加州大學歷史學士學位。在任職阿拉米達縣之前，她在舊金山公共健康部任職13年，其中包括擔任健康部門副主任。

擔任阿拉米達縣健康主任期間，喬拉曾經管理1900名員工和總額12億元的年度預算。而阿拉米達縣的人口是聖馬刁縣的兩倍還多。

預算 退休 舊金山

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