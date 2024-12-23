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毒品、街區亂象…紀事報：羅偉需要直面城市問題

舊金山訊
羅偉在競選期間提出宏大的承諾容易，但現在則需要直面城市的問題了。（本報存圖）
羅偉在競選期間提出宏大的承諾容易，但現在則需要直面城市的問題了。（本報存圖）

舊金山新任市長羅偉（Daniel Lurie）準備接掌市府，外界對他究竟會如何應對街頭毒品危機滿懷期待。他向選民做出了雄心勃勃的承諾，稱在任期第一天便會宣布芬太尼緊急狀態。他還承諾開設全天候危機接待中心，為數千名毒癮者提供所需照護，並聯合執法人員與行為健康工作者共同服務。

「我們將對毒販採取強硬態度，同時保持同情心。」羅偉在11月8日當選市長的勝選演講中表示。

舊金山紀事報22日社論表示，羅偉在競選期間提出宏大的承諾容易，但現在則需要直面城市的問題了。

目前，羅偉已遇到一個障礙：專家表示，根據舊金山市的規定，目前宣布芬太尼「緊急狀態」可能不符合市府憲章對於「緊急情況」的定義。儘管宣告緊急狀態有助於抑制官僚主義的不必要程序，如允許市長快速審查合約、開放資金流、重新分配部門人員等權力，但對於決心致力街頭問題的羅偉來說，這並不是必要的。

圖為此前舊金山警方在執法中繳獲大量芬太尼毒品。(舊金山警局提供)
圖為此前舊金山警方在執法中繳獲大量芬太尼毒品。(舊金山警局提供)

現任市長布里德（London Breed）曾在2021年宣布田德隆區的緊急狀態。她在宣布時表示，舊金山人應該降低「對摧毀我們城市的各種狗屁事的容忍度」，並提議對拒絕接受服務的人進行逮捕。

評價那次緊急狀態是否成功，是具有爭議的，但布里德的想法為羅偉的工作提供了基礎。毒品市場協調中心（Drug Market Agency Coordination Center）是布里德提出的一個跨機構戰略，目的是讓市警局、縣警、遊民和住房部門、工務局、地檢長辦公室、公共衛生部門，與州和聯邦機構協同工作，由緊急管理部協調，但主要職責隨後被交由警局。

專家指出，毒品市場協調中心的成功之處，包括將公共衛生和工務局的僱員與具有執法權的警員綁定，安全高效地解決非法販毒問題。又將縣警力量編入街頭執法組合中，充分利用了監獄內的縣警員熟知囚犯，防止再犯。

總的來說，協調中心的理念與葡萄牙成功的公共安全模型並無太大差異。在葡萄牙，販毒者會被逮捕。但警察同時充當樞紐，將吸毒者與能夠開具治療方案的顧問聯繫起來。那些被認定為成癮者的人將被要求參加「勸導委員會」聽證會，社工會推薦藥物治療選項，並在需要時幫助他們獲得住房。政府數據顯示，大約90%被執法人員推薦接受諮詢的人會參加初次會議。如果再犯，法院的處置會更為嚴格。

然而，舊金山尚未達到那一步。

在運作的第一年，協調中心的行動逮捕了1284名涉嫌吸毒者和1008名涉嫌販毒者。然而，通過這種方法將人們納入毒品治療計畫並未成功。過去一年中，僅有29名毒品相關的囚犯，申請了治療計畫的幫助。

專家指出，協調中心運作的主要障礙是人員短缺和缺乏長期解決方案。沒有住房、綜合服務和治療，人們只能留在街頭，而在街頭幾乎不可能戒毒。

另一個複雜情況是，加強執法存在可能會暫時清空一個街區的亂象，但這只會將問題推向其他地方。警局長史考特（William Scott）上周表示，雖然聯合國廣場在警員的打擊後「看起來截然不同」，但鄰近的第六街情況現在比以往更糟。

紀事報評論指出，無論是堅持執法，還是加強治療，羅偉在上任後都需要選定一條路徑並堅持下去。近年來，城市在對毒品問題上是採取強硬打擊，還是將其視為公共健康危機之間搖擺不定，這讓市府和選民產生分歧。早期民調顯示，75%的受訪者對布里德對毒品危機的應對表示不滿，表明市民對城市領導層有效處理這一危機的信任度低。

這次市長過渡為舊金山提供了一個重新開始的機會，毋庸置疑的是羅偉需要兌現對選民的承諾。

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