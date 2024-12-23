灣區7橋梁籌維護費用 過橋費連五年調漲

灣區過橋費未來五年將逐年漲價，並將更新共乘車道規定以改善尖峰時段交通流量。(取自大都會交通委員會官網)

灣區 過橋費新收費與共乘規則通過，未來五年將逐年漲價。灣區收費管理局（Bay Area Toll Authority）日前投票通過對七座州屬收費橋梁、包括舊金山 -屋崙海灣大橋（San Francisco-Oakland Bay Bridge）進行一系列全面收費漲價與政策調整。

「舊金山紀事報」報導，灣區過橋費五年漲價提案將於2026年開始生效，將影響灣區駕駛人，漲價是為解決關鍵橋梁持續增加的維護成本問題，其中包括海灣大橋、安蒂奧克（Antioch）、班尼西亞-瑪蒂尼茲（Benicia-Martinez）、Carquinez、登巴頓大橋（Dumbarton）、列治文-聖拉菲（Richmond-San Rafael）與聖馬刁-海沃（San Mateo-Hayward）等橋墩。

過橋費上漲，收費機構也更新共乘車道規則，以改善尖峰時間的交通流量。根據新通過計畫，包括車輛與輕型卡車在內的通行費，將於2026年1月1日起逐步上漲。

完整收費內容如下：

‧2026年1月1日：兩軸（two-axle）車輛過橋費為8.50元。

‧2027年1月1日：FasTrak用戶過橋費漲至9.00元，車牌帳戶漲至9.25元。

‧2028年1月1日：FasTrak用戶過橋費漲至9.50元，車牌帳戶漲至9.75元。

‧2029年1月1日：FasTrak用戶過橋費漲至10.00元，車牌帳戶漲至10.25元。

‧2030年1月1日：FasTrak用戶過橋費漲至10.50元，車牌帳戶漲至10.75元。

透過郵寄方式收到過橋費收據的駕駛人，由於處理人工付款成本增加，費率更高：

2027年1月1日：10.00元。

2028年1月1日：10.50元。

2029年1月1日：11.00元。

2030年1月1日：11.50元。

目前大部分車輛的過橋通行費為7元，明年將增至8元。

除了提高過橋費，當局有修改七座收費橋梁的高載車道或共乘車道規定。自2026年開始，所有收費橋使用共乘車道所需最低乘客人數將標準化，搭乘三人或三人以上車輛，在工作日通勤時間，定義為周一至周五上午5-10時、下午3-7時，可享有50%過橋費折扣。

部分橋樑允許乘客較少車輛使用共乘車道。安蒂奧克、班尼西亞-瑪蒂尼茲、Carquinez、登巴頓大橋、列治文-聖拉菲與聖馬刁-海沃等橋墩，載有兩名乘客車輛若有將FasTrak Flex收費標籤設定至「2」，車輛不會獲得過橋費折扣，但可以在通勤時間使用專用車道。海灣大橋共乘車道政策維持不變，工作日通勤時間至少需要三名乘客、才可進入車道。