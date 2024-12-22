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歡慶聖誕節 金山3大裝飾地點必訪 看80呎巨型聖誕樹

記者李怡／舊金山報導
Fairmont酒店大堂內的聖誕樹吸引諸多民眾到訪拍照。（記者李怡／攝影）
Fairmont酒店大堂內的聖誕樹吸引諸多民眾到訪拍照。（記者李怡／攝影）

每年聖誕季，舊金山搖身一變成為冬日仙境，各處都布滿了璀璨的節日裝飾與歡樂氣氛。其中三處具代表性的聖誕裝飾地點，值得到場體驗。

聯合廣場（Union Square）是舊金山聖誕慶祝活動的中心，每年都吸引著眾多遊客。廣場的焦點是那棵高達近80呎的巨型聖誕樹，上面掛滿了數千盞閃爍的燈光和華麗的裝飾品。樹周圍還設有滑冰場和梅西百貨（Macy’s）的假日櫥窗展示，展現出創意滿滿又溫馨的設計。

此外，廣場還會舉辦現場表演、聖誕頌歌及節日市集，是當地居民和遊客必訪的熱門景點。

Huntington Park的節日裝飾為公園增添了更多的聖誕氣息。（記者李怡／...
Huntington Park的節日裝飾為公園增添了更多的聖誕氣息。（記者李怡／攝影）

Huntington Park的節日裝飾。（記者李怡／攝影）
Huntington Park的節日裝飾。（記者李怡／攝影）

Huntington Park與格雷斯大教堂近在咫尺。大教堂的節日裝飾與活動為公...
Huntington Park與格雷斯大教堂近在咫尺。大教堂的節日裝飾與活動為公園增添了更多的聖誕氣息。（記者李怡／攝影）

位於諾布山（Nob Hill）的Fairmont San Francisco酒店，是舊金山最著名的地標之一，每年聖誕季都以其令人驚艷的裝飾成為節日亮點，吸引無數遊客和當地居民前來參觀，體驗節日的魔幻氛圍。

Fairmont酒店最具代表性的聖誕裝飾便是那座壯觀的巨型薑餅屋。這座薑餅屋高兩層，完全由真正的薑餅、糖霜和糖果打造，充滿童話般的魅力。

Fairmont酒店對面的Huntington Park，在聖誕季節成為充滿節日氣氛的戶外景點，為當地居民和遊客帶來溫馨而歡樂的節日體驗。這座歷史悠久的公園坐落於華麗的格雷斯大教堂（Grace Cathedral）旁邊，節日期間的裝飾和活動更讓其魅力倍增。

Fairmont酒店大堂內的聖誕樹吸引諸多民眾到訪拍照。（記者李怡／攝影）
Fairmont酒店大堂內的聖誕樹吸引諸多民眾到訪拍照。（記者李怡／攝影）

Huntington Park還是一個適合家庭和孩子的聖誕活動場所。每年12月，公園內會舉辦一些社區活動，例如與聖誕老人合影、兒童遊戲區以及節日市集。家長們可以帶著孩子一起享受節日的樂趣，同時支持當地的小型商家。

舊金山 梅西百貨

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