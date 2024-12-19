節假日金融詐騙案激增 金山警方提醒

舊金山警局發現金融詐騙案件激增，於18日呼籲公眾在節假日保持警惕。（本報檔案照）

舊金山 警局（SFPD）受害者特別小組近日發現金融詐騙案件激增，於18日呼籲公眾在節假日保持警惕。警方周三表示，過去四個月裡，詐騙犯通過互聯網應用非法騙取至少17萬元現金和價值5萬元黃金。

警局聲明稱，這些詐騙通常從受害者接到虛假的電子郵件、短信或電話開始，聲稱其帳戶出現欺詐性的交易或退款。受害者隨後被指示將資金存入某互聯網應用程式，或提取現金由所謂的「郵遞員」（Mail Couriers）取走。

從先前發生的案例得知，詐騙者往往會偽裝成正規金融平台的工作人員，利用民眾對平台的信任實施詐騙。在一起案件中，一名科技從業者收到一則關於其PayPal帳戶可疑活動的警告短信。詐騙犯指示他將1.5萬元轉入另一個「安全的」平台以防止進一步損失，結果這筆資金無法追回。

一名退休 教師報告稱，她接到了一個聲稱來自銀行的電話，告知其帳戶被盜用，建議她提取3萬元現金以確保資金安全。當天稍晚，一名「快遞員」抵達她家中取走了這筆錢。

警方提醒，詐騙者通常對網絡不熟悉的人群、或以英語為第二語言的人群下手。

舊金山警局提供以下建議：警惕陌生的消息或電話，尤其是要求提供財務信息或採取金錢行動的；核實金融機構的合法性，因為正規金融機構絕不會要求個人提取現金，或安排由第三方取款；驗證聲稱代表金融機構的人士身分；避免向陌生人提供個人或財務信息，尤其是透過電話；質疑要求將資金轉換成金條或其他商品的請求；報告可疑活動，保護自身財務安全。

如認為自己可能是金融詐騙的受害者，應立即聯繫您的金融機構以防止進一步損失，並向當地警局報案。您可親自前往任何警察局提交報告，或撥打1-415-553-0123聯繫警方。