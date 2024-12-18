羅偉任命前X高官掌住房經濟部 首要任務重振市中心

舊金山侯任市長羅偉17日宣布，將任命Ｘ平台財務長西格爾擔任住房與經濟發展事務主管。(受訪者提供)

舊金山 候任市長羅偉（Daniel Lurie）17日宣布，將任命前推特 （現稱 X）財務長西格爾（Ned Segal）擔任住房與經濟發展事務主管，旨在重振舊金山陷入困境的市中心，並加速城市住宅建設。

當天羅偉表示，這項任命是他為市長辦公室進行重組計畫的一部分，目的是透過將職責分散至更多高級職員，提升市政府的運作效率。

這個職位是羅偉新設立的四個政策主管之一，西格爾將負責協調多個市府重要部門，包括規畫、建築檢查、經濟和勞動力發展、機場、住房與社區發展、藝術委員會及公共圖書館等。這些部門的年度預算 總額約30億元，而舊金山市的年度總預算則達159億元。

羅偉強調，西格爾的首要任務是重振受疫情影響而陷入低迷的市中心，並推動住宅建設加速發展。這些目標對於城市經濟復甦至關重要，尤其面對目前估計達8.76億元的兩年財政赤字，舊金山亟需擺脫嚴峻的財政現實。

羅偉在聲明中表示：「西格爾體現了舊金山所迫切需要的創新領導力，能夠應對當前最棘手的挑戰。憑藉他在私人企業的深厚經驗，對舊金山濃厚的情感，以及積極參與公民事務的背景，他擁有推動市中心振興、加速住宅建設與經濟成長的獨特優勢。」

羅偉與西格爾自小相識，兩人均曾畢業於舊金山著名的Town School for Boys。西格爾在羅偉的競選活動中擔任競選聯合主席，並是其市長交接團隊成員。此外還是羅偉近20年前創辦的扶貧非營利組織Tipping Point Community 的董事會成員。

在接受採訪時，西格爾未透露具體計畫，但表示他希望「探索新的經濟增長方式，將著重於市府內各部門的協調工作，特別是那些負責開發審批和推動經濟成長的部門。」他說，「我的責任是協助各部門密切合作，挑戰過去的工作模式，讓我們對市民及希望在舊金山發展家庭和業務的企業更加快速回應。」

西格爾曾於 2017 年至 2022 年擔任推特財務長，並曾任職於 Intuit 和高盛集團。

本次任命是羅偉從私人企業招聘高層人員擔任市府重要職位的第二例。上周，羅偉宣布任命前舊金山巨人隊高層斯洛特（Staci Slaughter）為其辦公室主任。不過，斯洛特的角色將不同於以往市長辦公室主任的定位。隨著羅偉進行結構重組，將設立四位政策主管，分別負責公共安全、公共衛生與福利、基礎設施與氣候行動、以及住房與經濟發展等領域，而非讓數十個市府部門都直接向市長匯報。