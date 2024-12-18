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矽谷德國節日市集聖誕氣氛濃郁 獨特德國美食、手作吸引逾2萬人

記者徐蓓蓓／山景城報導
德國市集是源自歐洲的聖誕節傳統。（記者徐蓓蓓╱攝影）
德國市集是源自歐洲的聖誕節傳統。（記者徐蓓蓓╱攝影）

隨著聖誕節臨近，南灣地區的聖誕氛圍也日漸濃郁。不少城市都舉行了城市聖誕樹亮燈儀式等活動。日前矽谷山景城在城市中心市政廳廣場舉辦了一年一度的德國節日市集。市集再現了傳統歐洲冬季露天市集的歡樂氣氛。有超過兩萬名來自灣區各地的訪客參加。

據悉，本次德國節日市集由來自矽谷德國國際學校的師生、員工、家長以及校友等組織，匯集了來自本地藝術家和商販的各類獨特的德國美食和手作，包括：木頭工藝、胡桃夾子、薑汁餅乾、德語圖書，以及各類玩具、傳統服飾、蠟燭、香皂、陶藝等。

薑汁餅乾和糖果是節日必備。（記者徐蓓蓓╱攝影）
薑汁餅乾和糖果是節日必備。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在德國市集上品嘗傳統德國香腸、鹼水麵包，再來上一杯熱紅酒，是最經典的搭配。市集上還有很多適合全家老小一起享受的活動，例如現場歌舞表演，嘉年華遊戲，小火車和寵物動物園等。

據悉，矽谷的德國聖誕市集已經舉辦了11年，即使在新冠疫情期間也沒有中斷。在疫情的陰霾中，市集的組織者做出很大努力，採用限流和分時段入場的方式，在確保安全的前提下，為人們帶來節日的歡樂。

精美手工藝品引人駐足。（記者徐蓓蓓╱攝影）
精美手工藝品引人駐足。（記者徐蓓蓓╱攝影）

傳統上歐洲各國都會有聖誕市集，但以德國傳統節日市集氣氛最為濃郁。不僅在德國，在歐洲甚至亞洲的一些國家，德國市集都已經為聖誕節慶祝的一部分。

寒冷陰雨的天氣也沒有澆滅樂隊表演的熱情。（記者徐蓓蓓╱攝影）
寒冷陰雨的天氣也沒有澆滅樂隊表演的熱情。（記者徐蓓蓓╱攝影）

曾經在歐洲生活和工作的臧先生表示，自己非常喜歡寒冷的冬日裡手捧一杯熱氣騰騰的熱蘋果汁來逛市集。之前在歐洲是和女朋友一起逛。沒想到到了矽谷也有德國市集。不過這次女朋友已經成了太太，還帶著小朋友一起逛。

據說，德國聖誕市集最早起源可以追溯到13世紀，本意是為了儲備過冬的食物，在城市的廣場和附近的街道上擺攤銷售食品、飲料和其他生活用品，並伴有各類民俗活動。後來逐漸演變成聖誕慶祝活動的一部分。

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