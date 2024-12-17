見義勇為 金山咖啡師擒劫匪

金山咖啡師見義勇為擒住劫匪。（Carlin’s Cafe提供）

一段在網絡上熱傳的視頻記錄了，一位舊金山 的咖啡 師見義勇為，阻止劫匪搶劫顧客背包的全過程。據舊金山紀事報島，這位咖啡師在舊金山米慎區卡林咖啡館（Carlin’s Cafe）工作。

上周五早晨，一位經常光顧卡林咖啡店的顧客正在前門的桌子旁享用咖啡，咖啡師格蘭特（Nick Grant）站在吧台後。這時一位身穿黑色帽衫和黑色口罩的男子走了進來，伸手進右側的口袋，拿出武器，直接搶走了顧客放在椅子上的背包。

格蘭特果斷採取了行動。根據咖啡店的監控攝像，他在吧台後衝了出來，將一個推車砸向準備逃走的嫌疑人。

格蘭特雙手控制住嫌疑人，並將他推離門口，將其推倒在地。嫌疑人起初用拳頭回擊，但被格蘭特摔到地板上。他便使用防熊噴霧回擊。

此時，路人卡羅爾（Jim Carroll）看到打鬥，便進入咖啡店加入了戰鬥，他奪走了嫌疑人手中的防熊噴霧，合力控制住劫匪。

被搶顧客及時報警，其他人也堵住門口報警。格蘭特騎在嫌疑人的身上，牢牢控制住他。警員在事發六分鐘後，到達並將嫌疑人拘捕。

警方確認，嫌疑人是42歲的莫納（Amir Moner）。他被控涉嫌搶劫未遂、使用催淚瓦斯、違反緩刑以及有未結清的逮捕令。

次日格蘭特表示，「我看到搶劫發生，毫不猶豫就採取了行動，」他說，「我把推車砸向那個傢伙，看到他手中有東西。我原本以為是槍，但原來是防熊噴霧。」

格蘭特稱，他是由海軍陸戰隊士兵養大，曾接受過民航巡邏隊的訓練，並學習過搏鬥術。

「劫匪在錯誤的時間闖入了錯誤的地方。」格蘭特說。他還感謝路人的及時幫助，稱如果沒有好心人的介入，嫌犯可能已經逃脫。

好心路人卡羅爾表示，他和妻子當時正站在咖啡館的對面，看到當時的情況便懷疑咖啡店遭遇了搶劫。

咖啡店業主卡林（Matt Carlin）告訴媒體，他們一家在米慎區經營咖啡店已經有18年，在疫情 前剛剛重新開業。他稱讚，格蘭特和卡羅爾是英雄。