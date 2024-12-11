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被推變性手術 加州20歲大學生告醫師

編譯廖宜怡╱綜合報導
洛杉磯加大學生狀告醫師，稱自己12歲時被倉促鼓勵進行了變性手術，造成了不可逆轉的傷害。此為示意圖。（取自Pexels）
洛杉磯加大學生狀告醫師，稱自己12歲時被倉促鼓勵進行了變性手術，造成了不可逆轉的傷害。此為示意圖。（取自Pexels）

一名大學生控告了加州兩名醫生，指他們在她12歲時，倉促鼓勵她進行了變性手術，對她造成了終身不可逆轉的傷害。

這起訴訟是20歲的洛杉磯加大學生布林（Kaya Clementine Breen）在洛杉磯高等法院對洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）的跨性別青少年健康與發展部門（Transyouth Health and Development）醫療總監歐森-甘迺迪（Johanna Olson-Kennedy）提出的。

舊金山紀事報指出，洛杉磯兒童醫院的跨性別青少年健康與發展部門，是全美最大的跨性別青少年診所。

訴訟稱，歐森-甘迺迪在布林第一次就診時，僅花了幾分鐘的時間，就做出布林患有性別畸形的診斷。當時布林才剛滿12歲。

這起訴訟還將舊金山的醫師莫瑟（Scott Mosser）、聖法蘭西斯紀念醫院（St. Francis Memorial Hospital）和舊金山加大（UC San Francisco）列為共同被告。訴訟控告莫瑟批准布林的雙乳切除手術，稱莫瑟「從未與布林見過面或交談」就安排了手術，在手術進行前也僅花了不超過28分鐘和布林討論手術。

舊金山加大發言人表示，這項手術是在2019年進行的，即舊金山加大收購聖法蘭西斯紀念醫院的前五年。

布林的律師稱，布林因為童年時曾遭性侵犯，有心理健康問題，但歐森-甘迺迪從未去探究她的創傷。在入讀洛杉磯加大前不久，布林開始看心理醫師，這才逐漸意識到，自己實際上可能並不是跨性別者，而是一直患有創傷後壓力症候群（PTSD），以及其他未獲解決的創傷相關問題。

訴訟稱，布林於是停止服用睪固酮，現在已變回女性，心理健康也明顯獲得改善。然而，之前的手術和治療對布林的身體產生了顯著的影響，包括外表、歌唱和生育能力。

柏克萊臨床心理學家安德森（Erica Anderson）本身是一名跨性別者，她經常批評一些醫師倉促為對自己性別有疑問的青少年進行醫療手術。

安德森說：「如果訴訟的指控屬實，那麼，這無疑是對一名醫師對一名非常痛苦的年輕人做出的事的嚴正指責。」

洛杉磯加大 舊金山 跨性別

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