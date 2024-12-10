巴士到纜車 Muni公交元旦起漲價
「舊金山紀事報」報（SanFranciscoChronicle）報導，舊金山市交通局（SanFranciscoMunicipalTransportationAgency）宣布，從1月1日起，舊金山的公交乘客將會支付更高的Muni公交票價。
該機構表示，票價上調涉及從Muni巴士到纜車的一系列服務，是在保持服務水平的同時應對成本上升的更廣泛努力的一部分。
使用Clipper卡或MuniMobile卡乘坐大多數Muni車，成人單程票價將從2.50元漲至2.75元；使用現金支付時，單程票價仍為3元。
除單程票價調整外，其他票價也將上調。
無限次乘坐Muni公共汽車、火車和有軌電車的一日通票將上漲50美分，達到5.50元。同樣，包括舊金山境內Muni和BART的「A」月票也將從98元漲至102元。
老年人和殘疾人的折扣票價也將上調：使用Clipper或MuniMobile的單程折扣票價將從1.25元漲至1.35元，而月度折扣通票將從40元漲至43元。
其他票價變化還包括遊客一日通票的漲價：不含纜車的一日通票將漲至5.50元，而三日和七日通票將分別漲至33元和44元，各漲2元。
在部分票價上漲的同時，少數票價將保持不變：18歲及以下青少年將繼續免費乘車，中低收入老年人和殘疾人也將免費乘車。
低收入成年人的單程票價將增加10美分，達到1.35元，而相應的月票將從40元增加到43元。
舊金山市交通局官員強調，票價上漲是該局2024-2026年預算的一部分，是根據今年收集到的公眾意見制定的。票價上調的目的是幫助該交通局跟上通貨膨脹和運營成本上漲的步伐，而地區持續的預算挑戰加劇了通貨膨脹和運營成本的上漲。
在票價調整之前，捷運BART也宣布從1月1日起將票價上調5.5%，以應對通貨膨脹和運營需求。
如需了解有關新票價結構的更多信息，居民可訪問「舊金山市交通局」網站或聯繫311。
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