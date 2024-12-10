巴士到纜車 Muni公交元旦起漲價

Muni系統元旦起調漲票價。（電視新聞截圖）

「舊金山 紀事報」報（SanFranciscoChronicle）報導，舊金山市交通局（SanFranciscoMunicipalTransportationAgency）宣布，從1月1日起，舊金山的公交乘客將會支付更高的Muni公交票價。

該機構表示，票價上調涉及從Muni巴士到纜車的一系列服務，是在保持服務水平的同時應對成本上升的更廣泛努力的一部分。

使用Clipper卡或MuniMobile卡乘坐大多數Muni車，成人單程票價將從2.50元漲至2.75元；使用現金支付時，單程票價仍為3元。

除單程票價調整外，其他票價也將上調。

無限次乘坐Muni公共汽車、火車和有軌電車的一日通票將上漲50美分，達到5.50元。同樣，包括舊金山境內Muni和BART的「A」月票也將從98元漲至102元。

老年人和殘疾人的折扣票價也將上調：使用Clipper或MuniMobile的單程折扣票價將從1.25元漲至1.35元，而月度折扣通票將從40元漲至43元。

其他票價變化還包括遊客一日通票的漲價：不含纜車的一日通票將漲至5.50元，而三日和七日通票將分別漲至33元和44元，各漲2元。

在部分票價上漲的同時，少數票價將保持不變：18歲及以下青少年將繼續免費乘車，中低收入 老年人和殘疾人也將免費乘車。

低收入成年人的單程票價將增加10美分，達到1.35元，而相應的月票將從40元增加到43元。

舊金山市交通局官員強調，票價上漲是該局2024-2026年預算的一部分，是根據今年收集到的公眾意見制定的。票價上調的目的是幫助該交通局跟上通貨膨脹 和運營成本上漲的步伐，而地區持續的預算挑戰加劇了通貨膨脹和運營成本的上漲。

在票價調整之前，捷運BART也宣布從1月1日起將票價上調5.5%，以應對通貨膨脹和運營需求。