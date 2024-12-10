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公用地皮遭錯誤拍賣 售價僅6600元 返還費高達100萬

編譯組／綜合報導
一社區公用地皮被馬連縣錯誤以6600元拍賣售出，屋主協會要求取消交易，買主卻要求100萬元返還費。圖為馬連縣市政中心。(取自馬連縣府官網)
一社區公用地皮被馬連縣錯誤以6600元拍賣售出，屋主協會要求取消交易，買主卻要求100萬元返還費。圖為馬連縣市政中心。(取自馬連縣府官網)

一群蒂布倫(Tiburon)居民正努力收回在稅務拍賣中錯誤出售的房產。買家是一家名為「AssetRenew」有限責任公司，以6600元買下該地塊。現在，這家公司要求「Tiburon View房主協會」(Tiburon View Homeowners Association)支付100萬元才能收回地塊，或支付租金使用。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這個地塊是一個公共區域，包括游泳池、休閒區與洗衣設施，提供居住在Circle Drive房產周圍地塊的七名房主協會成員使用。縣府於3月公開拍賣將其出售，因為協會在2013-2018年間欠繳625元未繳稅款與981元罰款。

馬連縣府財務助理主任卡察洛斯(Sandra Kacharos)表示，當局了解這是錯誤作法，撤銷拍賣，已要求買方自願撤銷。這是走法律程序的第一步。然而，買方已表示，他們並不願如此做。

房主協會律師祖洛姆斯基(Richard Zuromski)表示，管理社區房產規則已明確表明，協會與其成員對公共區域地塊擁有地權。但是AssetRenew致信縣府主管，認為協會說法在某些方面具有誤導，並稱已收到對該房產地塊有多個其他報價。協會若願意，可在公開市場買回該房產。

引發此次出售的關鍵，並不是拖欠縣府地產稅。

卡察洛斯指出，公共區域估值為1元，因為該區域實際價值由各地塊所有人分配。然而，由於公共區域被分配一個估值原地塊編號，因此根據投票提案與其他法規授權的其他稅務機構提交直接收費，可由縣稅務員代表稅務機關與其他縣地產稅同時徵收。Belvedere Tiburon圖書館、馬連緊急無線電管理局與舊金山灣恢復管理局，皆向這個公共區域收稅員提出直接收費。

公共區域稅單最初發送給協會經理，與七名協會成員稅單共同支付。但因經理辦公室地址更改，稅單並未轉發到新地址。根據加州法律，郵政服務通知不會出於稅收目的而變更地址，紀錄所有人必須向縣估值員提交地址更改。

馬連縣府認定，出售地塊剝奪屋主協會正當程序，並違反州法，結論是出售無效、必須撤銷。監管機構已於11月5日批准撤銷。但由於AssetRenew拒絕認可出售撤銷，下一步將提交縣議員召開聽證會。另一方面，稅務員也重新評估地產稅單上的公共區域處理方式，以防止類似錯誤。

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