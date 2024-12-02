我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

柏克萊加大女排 中國小將表現搶眼 單場扣殺21次

記者王子涵／舊金山報導
李雪萌招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分，並最終拿下比賽。（記者王子涵╱攝影）
李雪萌招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分，並最終拿下比賽。（記者王子涵╱攝影）

柏克萊加大女子排球隊在11月30日的比賽中，成功復仇在主場戰勝了聖母大學（University of Notre Dame），以15勝17負（ACC聯盟7勝13負）的戰績為賽季收關，創下了近五年來最多的勝場。在本場比賽中，擔任主攻手的中國小將李雪萌（Maggie Li）發揮搶眼，以全場最高的21次扣殺得分領跑兩隊。

柏克萊加大女排先以15比25輸掉首局，其中出現多次接球失誤，隊員狀態慢熱。進入第二局，兩位主力攔網隊員巴爾塔羅（Gianna Bartalo）和湯姆森（Sawyer Thomsen）逆轉了球隊的頹勢，多次攔網成功幫助球隊逆轉拿下第二局。

隨後的比賽，來自中國北京的小將李雪萌狀態回暖，她招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分。最後一局成為李雪萌的個人秀，她在這一局以0.5的進攻命中率完成了9次扣殺，帶領柏克萊女排取得領先。本場比賽，她還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。

李雪萌還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。（記者王子涵╱攝影）
李雪萌還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。（記者王子涵╱攝影）

巴爾塔羅貢獻了全場最多的17次救球，而湯姆森也有著全場最高的11次攔網得分，達成隊史中第14名達成單場攔網得分10次以上的球員。

李雪萌的身高達到6呎3，能夠勝任主攻和接應兩個位置，曾在中國國家青年隊擔任接應。因熱愛柏克萊加大的排球項目和教學環境，在2022年來到灣區入學，已經大學三年級的她在隊中擔任絕對的主力。

李雪萌在接受採訪時表示，自己的媽媽是她最好的老師，其母親也曾入選過國家隊。她熱愛團隊體育給她的歸屬感，這也是她從事排球事業的原因。

中國留學生James表示，李雪萌在場上充滿能量，她的積極感染著隊友，儘管第一節出現幾次扣球失誤，但在之後很快便調整了過來，這是一名成熟運動員具有的素質。「她一定能夠成長為中國女排未來的主力。」

比賽結束後，柏克萊加大為即將畢業的五位大四球員舉辦了特別的儀式。主教練Jen Malcom說：「我為這支球隊和每一個人感到驕傲，今年我們的關鍵詞是適應和調整』。這個賽季我們每一個人都全力以赴，並讓這段旅程成為屬於我們的故事。」

柏克萊加大 灣區

上一則

世界愛滋病日 致敬抗病無名英雄

下一則

舊金山市最高聖誕樹點亮Thrive City 經濟效益可期

延伸閱讀

柏克萊加大女排 中國小將表現搶眼李雪萌單場21次扣殺得分

柏克萊加大女排 中國小將表現搶眼李雪萌單場21次扣殺得分
NBA／整個11月都沒有贏過 巫師14連敗 隊史第3長

NBA／整個11月都沒有贏過 巫師14連敗 隊史第3長
喜劇宅男行不行打響名號 全美大學十強 加州僅這所進榜

喜劇宅男行不行打響名號 全美大學十強 加州僅這所進榜
自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課
柏加大：新宿舍工程進度不受天氣、抗議影響

柏加大：新宿舍工程進度不受天氣、抗議影響

熱門新聞

艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）

黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

2024-11-30 01:20
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

華裔仲介造假庇護申請遭起訴 每人收5千 事成還討紅包

2024-11-29 13:27
川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

2024-11-24 01:17

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…