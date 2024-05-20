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挺台入WHA 聖荷西急難救助協會快閃爭取支持

本報記者╱舊金山報導
北加州聖荷西急難救助協會19日來到舊金山金門大橋和藝術宮等著名景點，舉行「挺台灣進世衛快閃活動」。（急難救助協會提供）
北加州聖荷西急難救助協會19日來到舊金山金門大橋和藝術宮等著名景點，舉行「挺台灣進世衛快閃活動」。（急難救助協會提供）

加州聖荷西急難救助協會19日來到舊金山金門大橋和藝術宮等著名景點，舉行「挺台灣進世衛快閃活動」。僑胞手舉「台灣能幫忙」、「台灣已經準備好」等標語，聲援台灣加入世界衛生大會（WHA），爭取美國主流社會的支持。

聖荷西急難救助協會會長李萍萍表示，CEOWORLD雜誌評選的全球「2023年醫療照護指數」中，台灣排名第一，譽為世界上醫療保健系統最好的國家。「台灣有這麼優良的醫療水平，為什麼還被踢出在世界衛生大會之外。對台灣民眾來講，這是不公平的。」

海外僑團多年來在舊金山當地表達軟性的訴求，體現台灣人愈挫愈勇的精神。「我們在舊金山發聲，希望是一種鼓舞，我們必須繼續堅持，才有希望，呼喚北加州20萬台灣僑胞正視我們的處境，團結力量大。」

李萍萍表示，由於政治的原因，台灣目前沒有機會、也沒有可能進入WHA或WHO等國際組織。「但我們必須要發聲。」

急難救助協會隸屬於中華民國僑務委員會，在全球共設有112個分部，主要負責台灣僑民發生緊急情況時，如中毒、受傷、交通意外等，提供最迅速的服務和關懷。

李萍萍表示，依據世界衛生組織憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。台灣身為地球村的一分子，有權享有與世界上其他人一樣的健康權益，沒有理由被排斥。

第77屆世界衛生大會( WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。台灣曾在2009年至2016年期間以觀察員身份參與，後因中國施壓未能獲邀。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組董慶豐、僑教中心副主任許彩鳳到場支持。

北加州聖荷西急難救助協會19日來到舊金山金門大橋和藝術宮等著名景點，舉行「挺台灣...
北加州聖荷西急難救助協會19日來到舊金山金門大橋和藝術宮等著名景點，舉行「挺台灣進世衛快閃活動」。（急難救助協會提供）

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