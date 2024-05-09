聖荷西市中心捷運站預定地之爭 估價調解失敗 將交由陪審團裁決

交通局官員表示，通往聖荷西市中心的BART捷運服務，將增進南灣及灣區的交通。然而，有關聖荷西市中心未來捷運站黃金地皮之爭，雙方仍未達成協議。(圖取自聖谷交通局官網)

一場有關聖荷西 市中心黃金地段未來BART車站所需地塊的爭戰，可能將提交給陪審團裁決。這場法庭爭奪戰的雙方，來自一家聖荷西市中心房地產公司，以及需要該地塊建造捷運 車站的當地交通機構。

針對雙方爭奪地塊，將交由聖他克拉拉縣高等法院陪審團裁定。地塊地址：41-55 West Santa Clara Street，位在North First與North Market Streets之間。

史文森公司(Swenson)是在灣區 一家經驗豐富的房地產開發公司，它旗下一家附屬公司擁有該房產，這次是與聖他克拉拉谷交通局(Santa Clara Valley Transportation Authority)，雙方針對聖荷西市中心未來捷運站黃金地段地塊，展開法庭爭戰。

這個地塊房產長期以來是大通銀行(Chase Bank)分行所在地，現已關閉。建築面積為2萬2400平方呎。爭議核心是交通局期望為該地塊支付的費用，與史文森公司認為該地塊價值之間，存在巨大差距。

交通局評估專員認為，該房產價值為每平方呎600元、總價略高於890萬元。史文森公司估價師則評估，該房產價值每平方呎為1050元、總價1740萬元。雙方估價發生巨大差異，因此，把案件提交給調解人員，但此做法並未發生作用。

「聖荷西水星報」報導，根據律師事務所「Matteoni, O′Laughlin & Hechtman」律師馬太尼(Norman Matteoni)與胡利罕(Gerald Houlihan)向聖他克拉拉縣高等法院提交文件顯示，雙方曾進行調解，但並未成功。

2021年，交通局提出訴訟，敘述交通局透過地塊房產徵用權程序(eminent domain process)、爭取該地塊的意圖。由於其地點靠近擬建的聖荷西市中心BART車站入口，車站計畫位在East Santa Clara Street。

然而，BART專案一直遭到一連串延誤與成本超支問題，導致BART延伸至聖荷西中心的預期費用增加。交通局官員表示，通往聖荷西市中心的BART捷運服務、可達城市核心西部的Diridon車站，將增加南灣及灣區的交通，並促進經濟活動。

雙方調解失敗，代表著下一個重要步驟是將案件提交給聖縣陪審團。法庭文件指出，在這種情況下，陪審團作用是確定房產的公平市場價值，如同在公開市場進行的出售，任何一方都不會被迫購買或出售，並且皆充分了解所有土地用途。