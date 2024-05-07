我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

編譯組／綜合報導
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區位於聖馬刁（San Mateo）和柏林甘（Burlingame）的一家頂級麵包店Backhaus上個月取消了小費，並將價格平均提高了近11%，以彌補員工工資和福利上漲的成本。

這家麵包店初級員工的起薪為每小時23.50美元，而加州的最低工資為每小時16美元；該店為所有全職員工提供完整的醫療保險，此外還提供食品行業中不常見的福利，如帶薪育兒假和 401（k）保險。

無小費模式在食品行業並不罕見，但大多數餐館都是自動收取服務費，而不是提高價格。但根據7月1日生效的一項新法律，加州餐館將不能再用附加費來抵消工資、福利和地方規定的成本，而必須將其計入菜單價格。雖然許多消費者都在慶祝這一變化，但餐館老闆們卻擔心，在人們對外出就餐的成本日益敏感之際，餐飲業本已充滿挑戰，附加費帶來的衝擊可能會疏遠食客，導致銷售額下降。

然而，Backhaus的共同所有人莫澤（Anne Moser）說，到目前為止，顧客的反應大多是積極的。有些顧客甚至沒有注意到羊角麵包變貴了，直到他們問起小費的事，員工才向他們解釋這一變化。

莫澤說：「我們認為，為我們的團隊提供穩定的福利和公平的工資水平才是公平的。這是這裡做生意的部分成本，因此我們需要對產品進行相應的定價。」與此同時從原料到水電費等經營成本也已急劇上升。

Backhaus的管理團隊沒有全面提高菜單價格，而是對每個項目進行了分析。他們考慮了勞動力和配料成本，並研究了競爭對手的菜單。他們使用麻省理工學院（MIT）的 「生活工資計算器 」（living wage calculator）評估了一個全職工人在聖馬刁縣生活應有的基本工資，還考慮了顧客對定價的情緒反應。

顧客們對這種模式的反應不一，有的大為不滿，決定去別的地方吃飯，有的說沒有意識到價格有什麼變化，也有的對新模式表示支持，稱不喜歡當著員工的面看屏幕並決定給多少小費的尷尬場面。

莫澤明白，Backhaus並不是一個便宜的餐飲場所，知道這有可能導致銷售額下降。但她希望這能幫助人們思考羊角麵包的價格 「與什麼有關」。

「如果你的房租很貴，這意味著為你烤麵包的麵包師的房租也很貴。你所在社區的麵包店租金也很貴，」她說。「我們同舟共濟。」

福利 醫療保險 加州

上一則

舊金山遊民帳篷銳減41% 數量達近5年最少

下一則

利用自助結帳行竊6萬元商品 女子遭起訴

延伸閱讀

世界最長法棍麵包140公尺 12名巴黎師傅、耗時13小時做出

世界最長法棍麵包140公尺 12名巴黎師傅、耗時13小時做出
上海上班族遲到1年被扣20萬工資 法院：扣太多了 網友：想幫打卡

上海上班族遲到1年被扣20萬工資 法院：扣太多了 網友：想幫打卡
灣區公交支離破碎 州參議員促整合

灣區公交支離破碎 州參議員促整合
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」
被硬要小費 64%消費者厭煩

被硬要小費 64%消費者厭煩

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13
Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

2024-05-01 11:46
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁