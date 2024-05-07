灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區位於聖馬刁（San Mateo）和柏林甘（Burlingame）的一家頂級麵包店Backhaus上個月取消了小費，並將價格平均提高了近11%，以彌補員工工資和福利 上漲的成本。

這家麵包店初級員工的起薪為每小時23.50美元，而加州 的最低工資為每小時16美元；該店為所有全職員工提供完整的醫療保險 ，此外還提供食品行業中不常見的福利，如帶薪育兒假和 401（k）保險。

無小費模式在食品行業並不罕見，但大多數餐館都是自動收取服務費，而不是提高價格。但根據7月1日生效的一項新法律，加州餐館將不能再用附加費來抵消工資、福利和地方規定的成本，而必須將其計入菜單價格。雖然許多消費者都在慶祝這一變化，但餐館老闆們卻擔心，在人們對外出就餐的成本日益敏感之際，餐飲業本已充滿挑戰，附加費帶來的衝擊可能會疏遠食客，導致銷售額下降。

然而，Backhaus的共同所有人莫澤（Anne Moser）說，到目前為止，顧客的反應大多是積極的。有些顧客甚至沒有注意到羊角麵包變貴了，直到他們問起小費的事，員工才向他們解釋這一變化。

莫澤說：「我們認為，為我們的團隊提供穩定的福利和公平的工資水平才是公平的。這是這裡做生意的部分成本，因此我們需要對產品進行相應的定價。」與此同時從原料到水電費等經營成本也已急劇上升。

Backhaus的管理團隊沒有全面提高菜單價格，而是對每個項目進行了分析。他們考慮了勞動力和配料成本，並研究了競爭對手的菜單。他們使用麻省理工學院（MIT）的 「生活工資計算器 」（living wage calculator）評估了一個全職工人在聖馬刁縣生活應有的基本工資，還考慮了顧客對定價的情緒反應。

顧客們對這種模式的反應不一，有的大為不滿，決定去別的地方吃飯，有的說沒有意識到價格有什麼變化，也有的對新模式表示支持，稱不喜歡當著員工的面看屏幕並決定給多少小費的尷尬場面。

莫澤明白，Backhaus並不是一個便宜的餐飲場所，知道這有可能導致銷售額下降。但她希望這能幫助人們思考羊角麵包的價格 「與什麼有關」。

「如果你的房租很貴，這意味著為你烤麵包的麵包師的房租也很貴。你所在社區的麵包店租金也很貴，」她說。「我們同舟共濟。」