屋崙培訓計畫 啟動大麻企業帶薪實習

圖為屋崙大麻店銷售的產品。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府本周宣布，正式啟動為居住在屋崙的公平申請人（Equity Applicants）量身打造「開創性大麻 帶薪實習和培訓計畫」。計畫向參與者傳授必要技能和知識，培訓結束後，學員將有機會在屋崙一家大麻企業進行帶薪實習。大麻企業將在長期聘用這些申請人後可獲得退稅。

市府辦公室表示，計畫由州長商業和經濟發展辦公室（Go-Biz）和屋崙市資助，由 Case4Cannabis 公司（C4C）負責監督、美麗學院（Merritt College）和屋崙私營企業委員會（OPIC）協辦。早在2017年，屋崙推出了一項大麻公平許可計畫，通過優先考慮毒品戰爭的受害者和最大限度地減少進入該行業的障礙，解決大麻行業的不平等問題。

所謂公平申請人的條件是，屋崙居住逾兩年21歲以上居民，且在規定警方巡邏區居住兩年以上，或1996年11月5日後在加州被捕並被判犯有大麻罪。市府說，屋崙大麻帶薪實習和培訓計畫，體現該市對支持公平申請者和為勞動力中代表性不足的個人創造機會的堅定承諾。市民如果要申請，可上網https://www.oaklandca.gov/topics/cannabis-paid-internship-program或聯繫 [email protected]。

市府表示，大麻帶薪實習和培訓計畫目的是向參與者傳授必要技能和知識，使他們能在合法大麻就業 競爭環境中茁壯成長，同時確保他們獲得生活工資。美麗學院學術培訓計畫將為參與者提供對該行業的全面了解。

市長盛桃說，透過合作，城市正在開創一項勞動力發展計畫，以增強那些受到毒品戰爭嚴重影響的人的能力。透過在大麻行業提供機會，屋崙不僅創造就業機會，還促進公平和經濟賦權。這一舉措表明，屋崙致力於糾正歷史上的不公正現象，建設更具包容性的經濟。城市不僅在塑造未來，還在共同開創繁榮之路。