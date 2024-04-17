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魏德聖台灣三部曲 動畫創作空間更大 以真人實景表演錄音方式呈現

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
魏德聖經歷沈澱決定用動畫電影，真人實景表演錄音的方式來完成三部曲。（記者徐蓓蓓╱攝影）
魏德聖經歷沈澱決定用動畫電影，真人實景表演錄音的方式來完成三部曲。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「真心愛台灣」和「台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會」16日晚在庫比蒂諾舉辦「與魏德聖導演有約」電影「台灣三部曲」說明餐會。魏德聖和眾多影迷齊聚一堂，分享電影創作的艱辛過程和目前的進度。

「台灣三部曲」是魏德聖籌備並創作的台灣歷史動畫電影系列，改編自他2003年寫的劇本「火焚之軀西拉雅」。三部曲以台灣荷西統治時期為背景，分別是「首部曲：火焚之軀」、「二部曲：鯨骨之海」、「三部曲：應許之地」，分別從原住民獵人、漢人海盜和荷蘭年輕教士的視角，來講述台灣從荷蘭人登陸開始到鄭成功時代為止的歷史，呈現原住民西拉雅族、荷蘭人、漢人、西班牙人和日本人等不同族群之間的互動。

三部曲的故事互有關係，但劇情也各自獨立。此外還有衍生作品「達娜米」，是以三部曲中唯一女性角色的童年為主線拍攝的一部兒童電影。

為了保證影片的高水準，劇組在籌備階段曾經前往日本沖繩，尋找類似台灣島未經開發的早期風貌的原始紅樹林和沙灘。還有專門請老師教授演員已經不再使用的西拉雅語。並對原住民演員進行肢體訓練，力圖釋放天性，更貼合人物的動態特徵。在服裝、道具和場景的製作方面也是精益求精，投入之大，立意之高，令人震撼。

然而因為疫情的阻礙，國內外演員均無法自由行動，投資資金也無法到位。計畫延期也導致製作成本不減反增，最後只能遺憾宣布停工。魏德聖經歷過沉澱後仍沒有放棄，在儘量把損失減到最低的同時，最終拍板用動畫電影，真人實景表演錄音的方式來完成三部曲。沒想到少了電影畫面的桎梏，反而找到了更廣闊的創作空間。

據悉，「台灣三部曲」目前計畫2026年上映第一部「火焚之軀」，兒童動畫「達娜米」好像台灣版的「海洋奇緣」，充滿了濃郁的南島風情，有可能在2024年底就上映。

魏德聖說拍完「賽德克‧巴萊」後感到終於可以對事件的人物有交代。但是反過來想，「那我呢，我完成別人祖先的故事，那我的祖先呢？」於是拾起二十年前就完成的劇本，下定決心，無論如何一定要做「台灣三部曲」。

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