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聖荷西康斗拍賣引糾紛 Z&L Properties對得標者及拍賣受託人提告

編譯組／綜合報導
Z&L Properties對其聖荷西市中心康斗拍賣得標者及拍賣受託人提起新訴訟，要求重新獲得這些康斗的所有權。（取自臉書）
Z&L Properties對其聖荷西市中心康斗拍賣得標者及拍賣受託人提起新訴訟，要求重新獲得這些康斗的所有權。（取自臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西（SanJose）市中心幾棟康斗（condos）的拍賣引發了一場日益擴大的法律戰，聖他克拉拉縣（Santa Clara County）法院的紀錄顯示，總部位於中國的Z&L Properties已對上周康斗拍賣會的得標者以及主持拍賣的受託人提起訴訟。

最新的法庭案件再次證明，由於拖欠被拍賣康斗的維護費，越來越多的法律糾紛開始圍困聖荷西市中心West St. James街188號的兩座住宅樓。

開發這兩棟高層住宅的Z&LProperties公司拖欠了業主的維護費。通常情況下，高層康斗的買主應負責支付相關費用。開發商則要承擔已竣工但尚未售出的康斗的費用。

4月8日，West St. James街188號業主協會的受託人Nationwide Reconveyance拍賣了九套拖欠維修費的康斗，拍賣所得款項將用於支付Z&L公司至少部分甚至全部的欠款。第十套康斗歸業主委員會所有。

最新的情況是，Z&L Properties的一家附屬公司起訴了Nationwide Reconveyance公司，以及在4月8日的拍賣中成功競拍到康斗的兩名個人。

在4月10日提交給聖他克拉拉縣高等法院的新訴訟中，Z&L Properties要求重新獲得這些康斗的所有權，並指出拍賣是在縣法官簽發了臨時限制令（restrainingorder）的情況下進行的。

這九套房產的拍賣均價為3萬1900美元，Z&L Properties在法庭文件中稱：「每個單元的公平市場價值超過100萬美元。」

代表Z&L Properties的馬斯蘭（Morgan Cahill-Marsland）律師向受託人代表提供了一份臨時限制令的副本。此外，馬斯蘭還讓出席拍賣會的人員（包括潛在買家）了解了法官命令的存在。

訴訟還稱，拍賣成功的競拍者被允許進入West St. James街188號住宅區的西塔，前往他們購買的康斗；並不擁有這些單元產權的被告非法更換了這些單元的門鎖，並聲稱他們是這些單元的記錄所有者。

在過去的十年中，該高層建築經歷了無數挫折，包括訴訟、與承包商的糾紛、開發延期，以及建築工人被迫住在東灣工業區一個上鎖的貨櫃里。

至於最近的康斗拍賣，Z&L有90天的時間來重新獲得剛剛售出的單位的所有權，只要該公司支付拖欠的會費、滯納金和每套康斗的罰款。

此外，法院定於五月份就臨時限制令舉行聽證會。

不過，就目前而言，這九套康斗的買家所支付的價格，與該地區人們可能期望支付的價格相比，簡直是小巫見大巫，因為該地區的平均住房價格遠高於100萬美元。此舉可能會產生長遠影響。

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